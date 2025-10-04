STARTO ENTERTAINMENTのアイドルグループ『Aぇ！group』の草間リチャード敬太（29才）が、公然わいせつ罪の疑いで10月4日に逮捕されたことがわかった。

場所は東京都新宿区、時間は午前5時半。

「早朝の新宿で“下半身を出している人がいる”と30代の男性目撃者からの110番通報があり発覚しました。草間容疑者には自らズボンを下ろして下半身を露出した形跡があり、相当酒に酔った状態だったようです。まともな会話もできず、事情を聞くのにかなりの時間を要したようですね。酔っ払っての行動とはいえ、目撃した人からしたら恐怖しかありません」（一般紙記者）

草間リチャード敬太容疑者、公然わいせつ逮捕

草間容疑者は、アメリカ人の父と日本人の母を持ち、幼少時代から「大勢の人に注目されたい」という夢を抱いていた問い。旧ジャニーズ事務所に自ら履歴書を送り、当時の社長であるジャニー喜多川氏から「明日のMステに来る？」と直接電話を受けて入所したというのは有名な話。KAT-TUNのバックダンサーなどを経て、2019年に結成された『Aぇ！group』のメンバーとなった。

「ダンスも得意な子でしたが俳優にも興味を持ち、入所前は『ごくせん』や『野ブタ。をプロデュース』を見て芸能界への憧れを強くしたそうです。最近ではバラエティー番組にも出演し、活躍の幅を広めています」（スポーツ紙芸能記者）

国分太一騒動で解散となったTOKIOの冠番組だった『ザ！鉄腕！DASH!!』での目覚ましい活躍が注目されていた。番組内ではガス溶接作業者の資格を取得するほどだ。

「国分騒動で番組存続の危機を、草間容疑者ら現出演者が必死に番組を盛り上げ支えてきたのに、今度こそ番組が終わってしまうのでは、と多くのファンが悲しんでいます。現時点で警察は本人の認否を明らかにしていないようですが、逮捕された以上、収録済みのものは差し替える必要があるかと……」（同前）

明日5日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）には当然、草間容疑者の名前がある。これには、

《明日の鉄腕ダッシュ今から編集大変だこりゃ》

《リチャード何やってんだよ、また鉄腕DASHから人がいなくなるわw》

《鉄腕ダッシュのメンバーがまたか！？もう番組も終わりかな？》

と、番組存続に心配を寄せる声、“続く災難”に同情を寄せる声、さらには“続く呪い”に恐怖を抱くなど、さまざまな声が上がっている。

10月3日に放送された『Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！』（フジテレビ）のTVerでの配信が早速停止された。今後、広がるであろう逮捕の影響。彼が昔抱いた「大勢の人に注目されたい」という夢はこんなはずではなかった、はず。