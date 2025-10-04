中国・山西省太原市のショッピングモールに高さ10メートルの巨人像が出現し、話題になっている。中国メディアの極目新聞が1日に報じた。

巨大なスーツケースの上に腰を掛けた上半身裸の男性の巨人像は、皮膚の質感や毛穴まで精密に表現された超リアル仕様で、強烈なインパクトを放っている。

ショッピングモール「公元時代城購物中心」の担当者は、「（1日の国慶節に合わせて）前日にスタッフが徹夜で設置した。像は外部の会社に特注したもので、シリコンによって人肌の質感や色合いを高度に再現したもの。制作費は100万元（約2070万円）以上かかった」と明かした。

そして、「国慶節の期間中、話題性を生かして来客数を増やしたい。今日（1日）も多くのお客様が訪れて撮影しており、そのリアルさに驚かれていた」と語った。



中国のネットユーザーからは「何の意味があるの？」との声が上がる一方、「一定の注目を集めることにはなるだろう」「あなたにとって意味がなくても、誰かがこの像を目当てにそこに行って消費すれば、彼らにとって意味があることなんだよ」といった意見が寄せられた。

また、「集客したいならクーポン券を配った方がいい」との声も見られたが、これについては「少額のクーポン券程度では客は食いつかない。むしろ、映えスポットの方が客は集まる」との見方も出ている。

このほか、「イケメン。好き」「なぜ服を着せないの？」「天津のショッピングモールでもあったね」「夜中に誰もいなくなったら立ち上がって動き出すんだろう」「以前はこういうのはみんな女性の像だった。時代は変わったな」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）