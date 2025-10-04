いいの見つけたよ！本物は管理が大変…すぐ萎れるアレ葉っぱモチーフの100均お弁当グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シリコーンバラン（アソート2）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

洗って使えるから管理がラクチン！『シリコーンバラン（アソート2）』

お弁当に入れる大葉やレタス。彩りや仕切りとして活躍してくれますが、冷蔵庫に入れておいても、結構すぐにしおれてしまって、管理が大変だな…と日々思っていました。ところが最近、そんなお悩みを解決してくれるアイテムをダイソーで発見！筆者の家の近くのダイソーでは、行楽グッズ売り場に並んでいた商品です。

『シリコーンバラン（アソート2）』は、シリコーン製のバランが3枚入ったお弁当グッズ。それぞれ、紅葉、大葉、レタスの形をしています。気分やおかずの種類によって、使い分けられるのが楽しいです。とくに本物の紅葉は、一部のスーパーでしか見かけないので、ありがたいですよね。

一番の特徴は、シリコーン製だから繰り返し洗って使えること。これなら管理状態を気にせず、いつでもキレイな状態で使えます。しかも薄いので洗いやすく、カップなどと違ってかさばらないから、保管もしやすいところがお気に入り。使い捨てタイプのバランと比べてもエコで、地球に優しいんです。

そして、耐冷熱温度は−20℃から220℃まで。冷凍庫、電子レンジ、食器洗い乾燥機の使用がすべてOKと、お弁当まわりの手間を省いてくれる助かる仕様です。

お弁当箱の中に、おかずと一緒に詰めてみました。『シリコーンバラン（アソート2）』が1枚あるとないとでは大違い。おかずとご飯の間の仕切りになりつつ、彩りを添えてくれています。

紅葉のバランは、ちょっぴり秋らしさも出て、お弁当のレベルがワンランクアップして見えるのも嬉しいポイントです。

今回は『シリコーンバラン（アソート2）』をご紹介しました。仕切りや彩りとして使う大葉やレタスの管理を省いてくれる、便利なお弁当グッズ。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。