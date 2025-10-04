スマートニュースは、提供するニュースアプリ「SmartNews」で新ポイントプログラム「スマニューポイント」を開始した。

スマートニュースは、2024年5月に開始した記事を読むとdポイントがたまるプログラムを展開していたが、今回の「スマニューポイント」はそれを発展したサービスとして提供される。

ポイントの獲得方法は、記事の読了数に応じてポイントを獲得できる従来のミッションに加え、記事読了ミッションを連続で達成すると特典が増えるボーナスミッションと、アプリ起動でポイントがたまるミッションが新たに導入された。

獲得したポイントは、dポイントに直接交換できるほか、SmartNewsアプリ内からポイント交換サービス「ドットマネー」を経由し、Amazonギフトカードや楽天ポイント、PayPayマネーライト、Pontaポイント、Vポイントなどに交換できる。

ミッションへの参加方法は、アプリを最新バージョンに更新後、dアカウントやソーシャルアカウントでログイン。次にホーム画面下部のメニューから「マイミッション」にアクセスできミッションに参加できる。

達成したミッションや現在のポイント残高は「マイミッション」で確認可能。獲得履歴や交換履歴は、「アカウント」画面の「マイポイント」から確認できる。

ポイント交換は、アプリ内からドットマネーを経由して交換できる。SmartNews for docomoではdポイントへの交換のみ対応。また、初回のみSMSによる電話番号認証が必要。

このほか、節約アプリ「クラシルリワード」を運営するdely（10月1日に「クラシル」へ社名変更）との提携で、買い物やオンラインサービス利用などでもポイントを獲得可能となった。日用品や食品の購入後のレシート投稿や各種サービスへの登録などもポイント獲得の対象となる。