巨人の高橋礼投手と乙坂智外野手が来季の契約を結ばない旨を通知されたことが２日、分かった。育成の直江大輔投手、三浦克也投手、大城元外野手も通告された。

高橋は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だった。プロ８年目の今季は１軍登板なし。イースタンでは３３試合に登板し６勝６敗、防御率５・０１だった。ソフトバンク時代は１９年に新人王を獲得し、同年に行われたプレミア１２の日本代表にも選出されていた。

乙坂は２１年までＤｅＮＡに１０年間在籍し、２２年からはメキシコ、ベネズエラ、米独立リーグなどでプレー。今年は２年ぶりに米独立リーグに復帰し、５月にマリナーズとマイナー契約。３Ａでメジャー昇格を目指すも６月下旬に自由契約となっていた。

通達後、乙坂は「（シーズン）途中からだったんですけど、たくさん声援をいただいて、プレーではなかなか貢献できなかったですけど、とても幸せな時間だったなと」と振り返り、今後については現役続行を含めて「未定です」と話した。