フジ小山内鈴奈アナ、何かと入れ替われるなら「“都内の学生”になりたくて」

フジテレビの小山内鈴奈アナ（29歳）が、10月2日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“もしも何かと入れ替われたら…”との問いに答えた。



この日、“もしも何かと入れ替われたら…”とのテーマでトークが進む中で、青森出身で、大学卒業まで青森で過ごしていた小山内アナは「私は“都内の学生”になりたくて」と話し、大学は青山学院大学ながら、高校までは福岡県で過ごした井上清華アナは「わかるー！」と強く同意。



小山内アナは「渋谷とか新宿が通学路ってどういう感じ？」と話せば、井上アナも「首都に生まれるってどういう気持ちなんでしょうね」と頷き、小山内アナは「地方民、憧れますよね！」とコメント。井上アナも「憧れます〜！制服もかわいいしね！」と語った。