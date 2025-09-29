一度“右”へふくらむ「あおりハンドル」なぜ起こる!? 大型車でもないのに？ 謎の「左折しぐさ」が「単なる迷惑行為」でしかない理由とは

右に膨らんでから左折する「あおりハンドル」の危険性とは

交差点で左折しようとする際に、一度右へさっとハンドルを切ってから左に回り込むクルマを見かけることがあります。

この非常に危険な「謎の運転しぐさ」には、いったいどのような意味があるのでしょうか。

謎の「あおりハンドル」とは!?［イメージ画像：AdobeStock］

交差点で左折する際や道路外の駐車場に左折で進入する際、いったん右にハンドルを切ってから左折していく、いわゆる「あおりハンドル」のクルマを見かけることがあります。

クルマのハンドルは前輪の動きをコントロールするものであり、後輪は前輪の動きに追従するかたちで回転しています。

そのためハンドルを右や左へ切ったとき、旋回外側のタイヤは前輪よりも後輪が外側を、旋回内側のタイヤは前輪よりも後輪が内側を通るという軌道のズレが生じます。

この軌道のズレは特に左折する際に重要で、旋回内側の前後輪の軌道のズレ（内輪差といいます）を意識しておかないと、ガードレール等に接触してしまったり、縁石や歩道に乗り上げてしまうことがあります。

前後のタイヤの間隔（ホイールベース）が長い大型車ほど、このズレは大きくなります。

左折する際に右側に膨らんでから左に回り込む操作は、この内輪差による接触を回避するためのものだと思われます。

しかし長尺の大型トレーラーのような車両ならまだしも、乗用車のようなサイズのクルマで“あおりハンドル”をする意味はほとんどありません。

むしろ、一度右に膨らむことで左側にスペースができてしまうため、航続のバイクや自転車が入り込んでしまう可能性がありますし、対向車や後続のクルマ、歩行者にも誤解を与え、事故を誘発してしまう可能性があるなど大変危険な行為といえます。

あらかじめ内輪差を許容できるように前輪を操作していくことは、ドライバーにとっては運転操作が（あるいは心理的に）楽になる行為なのかもしれませんが、その裏では周囲を驚かせ、時に危険をまき散らせてしまう「迷惑行為」でしかないのです。

またあおりハンドルは、そもそも道路交通法に違反する行為でもあります。

道路交通法第34条では、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。」と規定されています。右に膨らむことはこれに違反する行為にあたります。

また一度右に膨らむことで（左ウインカーを出していたとしても）ウインカーがキャンセルされてしまうため、「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と規定する道路交通法第53条にも違反する行為となります。

この合図不履行違反は反則金6000円（普通車）、違反点数1点が科せられます。

明確な違反行為ですので、あおりハンドルからの一連の動きが原因となって万が一事故となってしまった場合には、ドライバーの過失は非常に大きく問われることになるでしょう。

その行為、単なる「自己満足の勘違い」ですよ！

左折時に一度右に膨らんでから左折していくあおりハンドルを、「コーナリング時のテクニック」と“勘違い”している人も少なくないようです。

しかし前述の通り、ホイールベースの長い大型車ならまだしも、普通の乗用車においては必要のない「自己満足な行為」でしかありません。

交差点は交通事故のリスクが極めて高く、より慎重な運転が求められます［画像はイメージです］

またハンドルを切るのが早いとそのぶん左後輪の軌道が内側になり、さらにあわてて戻して挙動を乱してしまいかねず、格好悪いばかりか、挙動を乱して事故の原因にもなりかねません。

車両感覚が身についているドライバーであれば、クルマの挙動を予測しながら事前に減速し、適切なタイミングでハンドル操作することが身についているはず。

狭い場所であっても、右に膨らむことなく安全に左折することは可能です。

右に膨らんでからしか曲がれないのであれば、それは侵入速度が速いか、車両感覚が身についておらずハンドル操作に対するクルマの挙動を予測できていないなど、「運転操作が未熟である」からにすぎないのです。

公道においては道路交通法をしっかりと守って、周囲に危険や迷惑をかけないことがもっとも優先されるものです。

左折時には道路の左側に寄りしっかり減速をしたうえで、目視で確認しながら道路の左端に沿って安全に曲がるようにしましょう。