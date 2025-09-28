GUILTY’Sの焼きマシュマロクッキーがコンビニ初上陸♪全国で発売開始

直径13cmのビッグサイズで人気の「GUILTY’S（ギルティーズ）」クッキーから、待望の新商品がコンビニに初登場します。2025年10月5日（日）より、全国のセブン-イレブン（一部店舗を除く）で『焼きマシュマロ＆チョコ』と『焼きマシュマロ＆ストロベリー』の2種を発売。ザクザクとろける贅沢な食感が、手軽に楽しめるのはうれしいニュースです♡

GUILTY’S新作がコンビニに初登場

「焼きマシュマロ＆チョコ」は、しっとり生地にチョコクリームとザクザクチョコを重ね、仕上げに焼きマシュマロをトッピング。のび～るマシュマロの甘さとチョコの食感が絶妙に絡み合います。

価格は298円（税込321円）。全国のセブン-イレブン約22,000店舗にて展開されます（一部店舗を除く）。

シュガーバターの木から秋冬限定♡新作キャラメルブリュレが登場

甘酸っぱいストロベリーもラインナップ

もうひとつの注目フレーバーは「焼きマシュマロ＆ストロベリー」。イチゴキャンディとイチゴミルククリーム、そして焼きマシュマロを合わせた華やかな一品です。

甘酸っぱい風味とふんわりマシュマロの食感がクセになる味わい。

価格は298円（税込321円）で、こちらも全国のセブン-イレブンにて販売。トースターで軽く温めるとさらにおいしく楽しめます♪

ご褒美にもギフトにもぴったり♡

GUILTY’Sの新感覚ソフトクッキーは、自分へのご褒美やちょっとした手土産にも喜ばれるアイテムです。

焼きマシュマロの“のび～る”楽しさと、しっとり×ザクザクの食感は、一度食べたら忘れられないおいしさ。

コンビニで気軽に手に入るのも魅力的ですね。この秋、甘い誘惑に身をゆだねてみませんか？