″あんぱん″デザインのランチトート付き木村屋總本店の「ハロウィンセット」は120セット限定《27日16時開始》
木村屋總本店は、2025年9月27日16時から「ハロウィンセット」や新商品を販売します。
ハロウィンをおいしく盛り上げるラインアップ
ノベルティのオリジナルランチトートがセットになった120セット限定の「ハロウィンセット」、ハロウィン限定の菓子パン2種が入った「黒ねこちゃん・おばけかぼちゃセット」が登場。
さらに10月の定期便も、ハロウィン気分を味わえる内容になっています。
・ハロウィンセット（120セット限定）
ハロウィン限定のパンに、定番人気のパンも入った特別仕様です。
セット内容は、酒種あんぱん（桜／小倉／ピスタチオ）、菓子パン（おばけかぼちゃ×2／黒ねこちゃん×2／あんバターホイップ／クリームメロン）、ジャンボむしケーキ（国産ふじりんご／メープルバター）、ノベルティのオリジナルランチトートです。
価格は送料込みで4500円。
ノベルティのオリジナルランチトートは、シンプルで使いやすい"あんぱん"デザインです。毎日のランチタイムがもっと楽しくなりそうですね。
・黒ねこちゃん・おばけかぼちゃセット
黒ねことジャック・オー・ランタン（おばけかぼちゃ）の、ハロウィン気分満載の詰め合わせです。
セット内容は、菓子パン2種（おばけかぼちゃ×2／黒ねこちゃん×2）です。
価格は1442円。
いずれも販売期間は 2025年9月27日16時から10月26日15時59分までで、お届け期間は10月3日から31日までです。
・10月の定期便おすすめセット2（サブスクキムラヤ）
木村屋のパンが毎月届く定期便サービス「サブスクキムラヤ」。
10月のセット内容は、酒種あんぱん（桜／小倉／ピスタチオ）、菓子パン（あんバターホイップ／クリームメロン／黒ねこちゃん×2／かりんとドーナツ10入）、食パン（国産小麦のゴールドブレッド5枚／全粒粉100％食パン2枚）、ジャンボむしケーキ（国産ふじりんご／メープルバター）です。
価格は4320円。
※価格は税込です。
