″あんぱん″デザインのランチトート付き木村屋總本店の「ハロウィンセット」は120セット限定《27日16時開始》

木村屋總本店は、2025年9月27日16時から「ハロウィンセット」や新商品を販売します。

ハロウィンをおいしく盛り上げるラインアップ

ノベルティのオリジナルランチトートがセットになった120セット限定の「ハロウィンセット」、ハロウィン限定の菓子パン2種が入った「黒ねこちゃん・おばけかぼちゃセット」が登場。

さらに10月の定期便も、ハロウィン気分を味わえる内容になっています。

・ハロウィンセット（120セット限定）

ハロウィン限定のパンに、定番人気のパンも入った特別仕様です。

セット内容は、酒種あんぱん（桜／小倉／ピスタチオ）、菓子パン（おばけかぼちゃ×2／黒ねこちゃん×2／あんバターホイップ／クリームメロン）、ジャンボむしケーキ（国産ふじりんご／メープルバター）、ノベルティのオリジナルランチトートです。

価格は送料込みで4500円。

ノベルティのオリジナルランチトートは、シンプルで使いやすい"あんぱん"デザインです。毎日のランチタイムがもっと楽しくなりそうですね。

・黒ねこちゃん・おばけかぼちゃセット

黒ねことジャック・オー・ランタン（おばけかぼちゃ）の、ハロウィン気分満載の詰め合わせです。

セット内容は、菓子パン2種（おばけかぼちゃ×2／黒ねこちゃん×2）です。

価格は1442円。

いずれも販売期間は 2025年9月27日16時から10月26日15時59分までで、お届け期間は10月3日から31日までです。

・10月の定期便おすすめセット2（サブスクキムラヤ）

木村屋のパンが毎月届く定期便サービス「サブスクキムラヤ」。

10月のセット内容は、酒種あんぱん（桜／小倉／ピスタチオ）、菓子パン（あんバターホイップ／クリームメロン／黒ねこちゃん×2／かりんとドーナツ10入）、食パン（国産小麦のゴールドブレッド5枚／全粒粉100％食パン2枚）、ジャンボむしケーキ（国産ふじりんご／メープルバター）です。

価格は4320円。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部