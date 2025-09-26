100体以上の『ドラえもん』が東京に集結！ 「100％ドラえもん＆フレンズ」日本初開催
100体以上の個性あふれるドラえもんが東京に大集結！ 世界5都市を巡ったドラえもん史上最大級の展覧会「100％ドラえもん＆フレンズ」が、日本初開催されることが決定した。
☆「100％友達あつめすず」や他会場の展示の様子などをチェック！（写真10点）＞＞＞
2026年3月27日（金）より、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するドラえもん史上最大級のイベント「100％ドラえもん&フレンズ in東京」が東京都江東区に構える「東京ドリームパーク」にて開催される。
1970年の誕生以来、多くの人々に夢と希望を与え続けてきた『ドラえもん』。
本展は、世界で活躍するクリエイターSKラムを中心としたARRの特別協力のもと、まんが・アニメ・大長編の世界がひとつになった、かつてない規模のイベントになっている。
本展は、3月に開業を迎える東京ドリームパークの記念すべき第一弾イベントとなっており、これまで香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り、ファンを魅了してきた「100%ドラえもん＆フレンズ」が、ついに日本に初上陸！
会場には、それぞれが異なる表情やポーズ、個性的なひみつ道具を持った今までに見たことのないユニークな ”100体以上の等身大ドラえもん” が、圧巻のスケールで来場者の皆様をお出迎えする。
展覧会限定で制作されたオリジナルアニメも楽しむことができ、ひみつ道具「100％友達あつめすず」が登場する『ジャイアンリサイタルワールドツアー』、「日本会場オリジナルドラえもん」4種が勢ぞろいするアニメーションなど、ここでしか見られない特別映像も上映予定。
今回の日本上陸を記念し、初公開となる「日本会場オリジナルドラえもん」が登場。さらに、ドラえもんやのび太などのおなじみの仲間たちも大集合し、誰もが楽しめる多彩なコンテンツもご用意されている。
「100％ドラえもん＆フレンズ」は、ドラえもん、仲間たちと、あなたが主人公のイベント！ ぜひ足を運んでみてね。
