【2025年秋】まだまだ楽しめる秋花火！これから開催される東京近郊の花火大会16選
秋の澄んだ空に咲く花火は、夏とはひと味違う美しさが魅力的。東京近郊ではこの秋も、音楽と完全シンクロした「スカイオーケストラ」や、壮大な4尺玉が夜空を裂く「こうのす花火大会」など、ぜひ行ってみたな花火イベントが目白押し！注目の16大会を厳選紹介！
■【千葉 君津】君津市民花火大会
開催日：2025年9月27日(土)
開催場所：君津市 亀山湖畔公園
亀山湖で体感する花火の音の大きさと迫力が人気
亀山湖は小櫃川にあるダム湖で、大自然をバックに澄んだ空気の中、打ち上げられた花火の音が山間部にこだまし迫力があり、人気を集めている。悪疫退散祈願もこめて大玉(尺玉・8寸玉)をメインに、30分間にわたって花火が打ち上げられ、多種多様な花火が亀山湖の夜空を彩る。
■【東京 赤羽】北区花火会-RED×BLUE SPARKLE GATE-
開催日：2025年9月27日(土)
開催場所：北区 荒川河川敷・岩淵水門周辺
音と光が響き合う秋の進化系花火ショー
秋花火のパイオニア北区花火会は、「PROGRESS」をテーマに開催。ムービングライトと音楽が完全にシンクロする花火ショーは、全国でも指折りの実力を誇る花火会社マルゴーが担当し、観客を圧倒する演出で魅了する。また、全国から集まった有名花火師たちが技術と美を競う「北区芸術花火博覧会」では、個性豊かな花火が次々と打ち上がり、ここでしか見られない演出が続く。さらに、北区観光推進10周年を記念したストーリー花火の演出も予定されており、地域の歩みと未来への願いを夜空に映し出す。
■【神奈川 秦野】第78回 秦野たばこ祭
開催日：2025年9月28日(日)
開催場所：秦野市 秦野市立本町小学校
伝統ある祭りのフィナーレを花火で締めくくる秦野市はかつて日本三大銘葉に数えられた、葉たばこの名産地。その葉たばこ耕作者の情熱を「火」に例え、ストーリーを感じられる催しを展開し、「秦野たばこ祭」のフィナーレを花火が飾る。スターマインを始めとする花火が夜空を幻想的に彩る。そのほかパレードや各種イベントなどお楽しみ盛りだくさんの内容だ。
■【千葉 流山】令和7年度 流山花火大会
開催日：2025年10月4日(土)
開催場所：流山市 流山1丁目〜3丁目地先江戸川堤
花火と音楽がシンクロする「流山スカイミュージカル」は必見
千葉県と埼玉県の県境である江戸川の広大な河川敷で開催する。大会会場の周辺には、歴史的な建造物や古民家を改装したカフェやレストランがあるほか、住民手作りの切り絵行灯が約120基設置されている。趣き深い町並みも楽しみながら花火が見られるところも魅力の1つ。
■【東京 二子玉川】第47回 世田谷区たまがわ花火大会
開催日：2025年10月4日(土)
開催場所：世田谷区 区立二子玉川緑地運動場(二子橋上流)
秋空の下、多摩川の両岸で呼応する約6000発の大花火
「川崎市制記念 多摩川花火大会」と同時開催される、大好評の花火大会。2025年は「彩〜多摩川に映える、花火の彩り〜」をテーマに、華やかで芸術性の高い音楽花火やスターマインが打ち上げられる。多彩な風土と独自の文化を紡ぐ世田谷の街を、大きな一つの光の輪として表現し、光と音の芸術を存分に楽しめる一夜となる。
■【神奈川 横須賀】よこすか開国花火大会2025
開催日：2025年10月5日(日)
開催場所：横須賀市 うみかぜ公園、三笠公園ほか
多彩な花火が真夏の夜空に次々と咲く
かつてペリーが来航した開国の地、神奈川県横須賀市で開催される花火大会。隅田川花火大会のコンクールで優勝実績のある煙火店・株式会社マルゴーが、三浦半島最大級の1万発を打ち上げる。大迫力の尺玉花火や斜め打ちなど、横須賀の海に打ち上がる、色とりどりの華やかな花火を楽しめる。
■【埼玉 鴻巣】燃えよ！商工会青年部！！第22回 こうのす花火大会
開催日：2025年10月11日(土)
開催場所：鴻巣市 糠田運動場および荒川河川敷
特大サイズの大迫力を体感。世界記録に認定された4尺玉
埼玉県鴻巣市の商工会青年部が、「地域の振興発展と子どもたちに夢や希望を与えたい」という願いを込めて主催。大会はボランティアによって運営される。フィナーレを飾る「鳳凰乱舞」は、4尺玉1発と尺玉300発で構成され、「日本一のラストスターマイン」と称される圧巻のプログラムだ。
■【千葉 美浜区】SKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE(スカイオーケストラ イン サンセットビーチパーク稲毛)
開催日：2025年10月18日(土)
開催場所：千葉市美浜区 稲毛海浜公園
音楽と完全シンクロする芸術花火フェス
音楽と花火が完全にシンクロする新感覚のアウトドア花火フェスティバル「SKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE」が、2025年10月18日(土)に千葉市の稲毛海浜公園で初めて開催される。演出を手がけるのは、世界的な花火演出集団「GREAT SKY ART」。彼らは2025年7月にモントリオール国際花火競技大会に日本代表として出場し、高い評価を受けたばかりの実力派チームで、今回はその凱旋公演となる。花火は約60分間にわたり、音楽と1/30秒単位で完全に同期。国内トップレベルの花火師たちによる緻密な演出で、夜空を彩る「芸術花火」が楽しめる。会場では花火に加え、音楽ライブやアート展示、地元の食材を使った多彩なグルメが集まるフードエリアなど、五感を刺激するさまざまなプログラムを展開。家族連れからカップルまで、幅広い世代が楽しめる空間が広がる。
■【東京 お台場/有明】JO1 5th Anniversary 〜祭り〜
開催日：2025年10月18日(土)〜10月19日(日)
開催場所：江東区 海の森水上競技場 特設会場
花火と音楽が融合するJO1の野外ライブ
JO1のデビュー5周年を記念する特別イベント「JO1 5th Anniversary 〜祭り〜」が、2025年10月18日(土)と19日(日)に東京・海の森水上競技場 特設会場で開催される。グループ初の野外単独ライブは、90分間にわたり約1万5000発(2日間合計)の花火と音楽が融合したダイナミックなパフォーマンスが繰り広げられる。会場一帯は祭り仕様となり、縁日エリアやキッチンカー、イベント限定グッズの販売、ファンクラブ連動企画なども展開。昼から夜まで多彩な楽しみが用意された大規模な野外フェス感覚で過ごせる。※公演内容、公演日程、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■【千葉 佐倉】第64回 佐倉市民花火大会
開催日：2025年10月25日(土)
開催場所：佐倉市 印旛沼湖畔
市内11か所で打上げられる分散型花火大会
千葉県佐倉市で開催される花火大会。第64回佐倉市民花火大会は佐倉ふるさと広場の拡張工事に伴い、印旛沼の会場が使用できないため、「分散型花火大会」として開催。打ち上げ場所を複数箇所に分散し、同時刻に一斉に花火が打ち上げられる。※例年の打ち上げ会場となる佐倉ふるさと広場では打上げませんので、ご注意ください。
■【千葉 印旛】栄町町制70周年記念事業 SKAEリバーサイド・フェスティバル
開催日：2025年10月25日(土)
開催場所：印旛郡栄町 利根川河川敷特設会場(栄町消防署前)
祭りのフィナーレは2000発の花火で盛大に
千葉県印旛郡栄町で行われる1年の中でも、もっとも大きな祭りが開催され、祭りの最後に花火が打ち上げられる。当日は13時から下総栄太鼓の演舞を皮切りに、国土交通省巡視艇の体験乗船など、ステージショーや河川を利用したさまざまなイベントと地元団体・企業による模擬店が並び祭りを盛り上げる。
■【千葉 成田】NARITA花火大会in印旛沼
開催日：2025年11月2日(日)
開催場所：成田市 成田市台方地先、成田ニュータウンスポーツ広場、協賛者会場(有料)
音楽と見事にシンクロした1万5000発の花火に感動
2010年に世界初の「観客参加型花火大会」としてグッドデザイン賞を受賞した千葉県成田市の花火大会。音楽と花火を見事にシンクロさせた「花火ファンタジア4部構成」が見もの。世界屈指の花火アーティストによる、日本初「花火タワー」を取り入れたほかでは味わえない演出で来場者を魅了する。
■【東京 あきる野】第7回秋川流域花火大会
開催日：2025年11月15日(土)
開催場所：あきる野市 東京サマーランド第2駐車場
音楽と共演する都内最大級の秋花火
秋川流域花火大会は、東京サマーランド第2駐車場で開催される都内最大級の秋の花火大会。約5000発の花火が4か所から一斉に打ち上げられ、打ち上げ時には子どもに人気の音楽や懐メロが流れ、音楽と重なり合う演出は圧巻。昼過ぎからは地元のダンスグループや郷土芸能団体によるパフォーマンスが予定され、地域ならではの魅力を体感できる。さらに昼から夜まで営業する飲食ブースには秋川流域のグルメが並び、家族や仲間と一日ゆったり過ごせる温かみのある祭典だ。
■【神奈川 海老名】えびな市民まつり 2025
開催日：2025年11月16日(日)
開催場所：海老名市 海老名運動公園
秋の海老名に5000発の花火が打ち上がる
【※大会プログラムは過去の情報になります。開催予定の大会については詳細が決定次第、情報を更新します】神奈川県海老名市で開催され、毎年多くの来場者でにぎわう「えびな市民まつり」。会場内では一般団体によるブース出展やステージ出演など、さまざまな企画を実施し、海老名の「魅力」、「活力」、「地域力」を発信する。まつりのフィナーレを飾る花火は、約5000発が打ち上げられる。色鮮やかな花火が、秋の澄みきった海老名の夜空を彩る。
■【埼玉 志木】第18回志木市民花火大会
開催日：2025年11月22日(土)
開催場所：志木市 志木市秋ヶ瀬総合運動場
10年ぶり復活の秋の夜空を彩る大花火
第18回志木市民花火大会が、2025年11月22日(土)18時から秋ケ瀬総合運動場の荒川堤外河川敷で開催される。2015年に実施された大会以来、実に10年ぶりの開催となり、約5000発の花火が秋の夜空に打ち上がる予定だ。大迫力の尺玉や華やかなスターマインなど、見応えあるプログラムが組まれており、観客の目を楽しませてくれる。例年7月に開催されていたが、熱中症や天候リスクを避けるため、今年は11月に時期を変更。会場は羽根倉橋と秋ヶ瀬橋の間にある広々とした河川敷で、ゆったりと観覧できるのも魅力だ。なお、雨天時は中止となり、順延は行われない。
■【千葉 美浜】千葉Xmas芸術花火2025
開催日：2025年11月24日(月)
開催場所：千葉市美浜区 千葉幕張海浜公園
音楽と花火が融合する冬の芸術体験
千葉の幕張海浜公園で開催される「千葉Xmas芸術花火2025」は、2025年11月24日(祝)に行われる音楽と花火の共演イベント。開場は14時30分、花火は17時10分から約1時間ノンストップで打ち上げられる予定で、クリスマスシーズンの幕開けを盛り上げる。国内屈指の花火師が手掛ける演出は芸術性が高く、海辺という開放的なロケーションで観賞できるのも魅力。会場へは海浜幕張駅から徒歩15分、無料シャトルバスも運行予定でアクセスも便利だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
