ランニングからトレーニングまで幅広く使えるデイリートレーナー「FLASH V7」に新色が登場。弾力性と耐久性に優れるDYNASOFTミッドソールに、前後左右のグリップ性に優れたフルレングスのラバーアウトソールを採用。フィット性と通気性を高めたノーソーアッパーに約240gの軽量設計が特徴的な一足。部活動やデイリーユースに対応する耐久性を備えながら、20mm以下の薄底も実現。
弾力性と耐久性に優れたDYNASOFTミッドソールを搭載し、快適なクッション性で日常から運動まで幅広く対応している。
前後左右に優れたグリップ力を発揮するラバーアウトソールを採用し、安定感ある走行をサポートする仕様になっている。
フィット性と通気性を高めたノーソーアッパーと約240gの軽量設計で、長時間の使用でも快適な履き心地を実現している。
20mm以下の薄底設計が特徴で、部活動やフィットネスシーンに対応しながらもデイリーユースでも活躍する一足となっている。
