CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª2025½©¿·ºî¤òÁ´¾¦ÉÊ¥ì¥Ý
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë17:59Ëø¡Û2025Ç¯½©¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡ª¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÂ¤ªÀè¤ËÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÌÓ·ê¥±¥¢¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º
¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ËÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡Ù¡£¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌÓ·ê¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö´¥Áç¡×¡Ö¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß*²¡×¤Ê¤É¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿Ê²½¡£È©Çº¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º
ÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¡È+¦Á¤Î¥±¥¢¡É¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¿·À¸¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤ò¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤ª»î¤·¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤È¤Ï
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ì¥¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤ëCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¡£¡ÈRelaxing Bath Time¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡È¥Û¥Ã¡É¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×46´§*³¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô3,200Ëü¸Ä*⁴¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º
¤³¤³¤«¤é¤Ïº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤É¤³¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡ËÈ©Çº¤ß¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÊÌ¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Ú3¥é¥¤¥ó¡ÛÅ¸³«¤Ë
¥¯¥ì¥¤ÇÛ¹ç*⁵¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÇÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÆ§½±¡£¡ØÌÓ·êÇº¤ß+¦Á¡Ù¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë¿Ê²½¡ª
¡Ö´¥Áç¡×¡Ö¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß*²¡×¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë3¥é¥¤¥óÅ¸³«¤Ç¡¢¤è¤êÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
❶ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ÊÝ¼¾¥±¥¢
ÌÓ·ê¤ä´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤ÆÀ°¤Ã¤¿È©¤ØÆ³¤¯
❷ ¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¥±¥¢
ÌÓ·ê¤Î⿊¤º¤ß*¹¡¦⾓Àò¤Ê¤É¤Î´è¸Ç¤ÊÌÓ·êÇº¤ß¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¯
❸ ¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß¤¯¤¹¤ß*² ¥±¥¢
¸Å¤¤⾓¼Á¤Ë¤è¤ë¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¯¤¹¤ß*²¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤ò¥¥áºÙ¤ä¤«¤Çµ±¤¯°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯
¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç¡¢È©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡ÈÁÇÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
❶ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ÊÝ¼¾¥±¥¢
ÌÓ·ê¤ä´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤ÆÀ°¤Ã¤¿È©¤ØÆ³¤¯
❷ ¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß ¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¥±¥¢
ÌÓ·ê¤Î⿊¤º¤ß*¹¡¦⾓Àò¤Ê¤É¤Î´è¸Ç¤ÊÌÓ·êÇº¤ß¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¯
❸ ¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥é¥¤¥ó
ÌÓ·ê¥±¥¢¡ß¤¯¤¹¤ß*² ¥±¥¢
¸Å¤¤⾓¼Á¤Ë¤è¤ë¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¯¤¹¤ß*²¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤ò¥¥áºÙ¤ä¤«¤Çµ±¤¯°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯
¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç¡¢È©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡ÈÁÇÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ì¥¤¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×
ÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤êµÛÃå¥ª¥Õ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¯¥ì¥¤*⁵¡×¤òÁ´¾¦ÉÊ¤ËÇÛ¹ç¡£³Æ¥é¥¤¥óËè¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Îµ¡Ç½À¥¯¥ì¥¤¤âÄÉ²ÃÇÛ¹ç*⁶¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½èÊý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
¥é¥¤¥óËè¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢È©Çº¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤äÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡ËÉÒ´¶È©¤µ¤ó¤â¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ë
¡Ö¥¯¥ì¥¤¡áÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤Á´¾¦ÉÊ¤ÎÀ®Ê¬¤ä½èÊýÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£½¾ÍèÉÊ°Ê¾å¤ËÈ©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ½èÊý¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¾¦ÉÊ¤ÇÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¥¯¥ê¥¢*⁷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¤È¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î2¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤â¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß*⁸¤Ç¡¢¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿½èÊý¤ò¼Â¸½¡£Éý¹¤¤È©¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ø¤È²þÎÉ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºËè¤ÎÆÃÄ§¤È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡§⽑⽳¥±¥¢¡ßÊÝ¼¾¥±¥¢
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡¢Ç»Ì©ÊÝ½á¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤ä¡¢Àö´é¸å¤Ë¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤ò´¶¤¸¤ëÊý¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥±¥¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Æ¯¤¤«¤±¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¡Ö³¤¥·¥ë¥È¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¤¤ÊÝ¿åÎÏ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó*⁹¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*¹⁰¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÀÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò²Ã¤¨¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¡£È©¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¡ã¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¡ä
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Í¾±¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¿´¤ä¤¹¤é¤°¡Ö¥Ú¥¢¡¼&¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡×
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Í¾±¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¿´¤ä¤¹¤é¤°¡Ö¥Ú¥¢¡¼&¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡×
¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤âºþ¿·¡ª¡ª¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂÎ²¹¤Ç¤È¤í¡Á¤Ã¤È¤È¤í¤±½Ð¤·¡¢Ëà»¤¥¼¥í´¶¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥ÁÀß·×¤òºÎÍÑ¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¤È¤í¤±¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤¬¤é¤â¸ü¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¥à¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ëà»¤¤ò·Ú¸º¤·¤ÆÈ©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥ª¥Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼*¹¹¤ä¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥ª¥¤¥ë*¹²¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3¼ï¤Î¥Ð¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÇ»¸ü¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ù¥¿¤Ä¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤í¤ó¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥¹¥×¡¼¥ó·¿¤Î¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï³¸¤ÎÎ¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤·¤Ë¤¯¤¯¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ý
¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¤ÇËà»¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤¹¡È¥á¥ë¥Æ¥£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È½èÊý¡É¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÌÓ·ê±ø¤ì¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤ÎÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤â¤¹¤ë¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡×¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
È©ÉéÃ´¤Ê¤¯¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¡¢¤Ç¤âÊÝ¼¾´¶¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
ÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¼Á´¶¤ÇËà»¤¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¸·Áª¤·¤¿6¼ï¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç*¹³¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
*¹³ ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥¯¥¯¥¤¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥×¥ë¥±¥Í¥Á¥¢¥Ü¥ë¥Ó¥ê¥¹¼ï»ÒÌý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¸·Áª¤·¤¿6¼ï¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç*¹³¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
*¹³ ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥¯¥¯¥¤¥Ê¥Ã¥ÄÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¡¢¥×¥ë¥±¥Í¥Á¥¢¥Ü¥ë¥Ó¥ê¥¹¼ï»ÒÌý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Íð¤ì¡¢·«¤êÊÖ¤¹´¥ÁçÈ©¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
Ç´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÃÆÎÏ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁË¢¤¬¡¢ÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¤ÆµÛÃå¥ª¥Õ¡£ÉÔÍ×¤ÊÈé»é¡¦ÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛÃå½üµî¤·¤Ä¤Ä¡¢Àö¤¤Î®¤·¤Æ¤âÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤ëÊä¿å¥Ù¡¼¥ëÀ®Ê¬ÇÛ¹ç*¹⁴ ¤Ç¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤é¤º¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
*¹⁴ ¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡¢¥¸¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¹⁴ ¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-51¡¢¥¸¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤ÎÅ·Á³ÊÝ¼¾°ø»Ò¡ÊNMF¡Ë¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤ò11¼ïÎàÇÛ¹ç*¹⁵¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿åÊ¬¤òÃß¤¨¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*¹⁵ ¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥»¥ê¥ó¡¢¥Ð¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¢¥¤¥½¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¹⁵ ¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥»¥ê¥ó¡¢¥Ð¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¢¥¤¥½¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ÎÊª¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¤È¤í¤±´¶¡É¤¬Áý¤·¡¢¼ê¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤È¤í¤±¤Æ¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¿¤Ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤É¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢°ÊÁ°¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤è¤êÍî¤Á¤ä¤¹¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥Ì¥ë¤Ä¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇÈ©¤Ë¡£
Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤É¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢°ÊÁ°¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤è¤êÍî¤Á¤ä¤¹¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥Ì¥ë¤Ä¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇÈ©¤Ë¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¡Á¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡£È©¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤¸¤à»È¤¤¿´ÃÏ¡£¿å¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯Æý²½¤·¤Æ¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤â¡¢¥´¥·¥´¥·»¤¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥ë¥Ã¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ²÷¤Ê¥Ù¥¿¤Ä¤¤â»Ä¤é¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤Î¾å¤Ç»Ø¤¬¥¥å¥Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤é¤º¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
ÉÔ²÷¤Ê¥Ù¥¿¤Ä¤¤â»Ä¤é¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤Î¾å¤Ç»Ø¤¬¥¥å¥Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤é¤º¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¼Á´¶¤«¤é¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¤È¤í¤±¤Æ¡¢Ç»Ì©¤Ç¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏË¢¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¢Î©¤Á¤¬¤è¤¯¡¢Ë¢¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Àö´é¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡ý
Àö´é¸å¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢È©¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡ý
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¡Ö¥Ú¥¢¡¼&¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢3¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â´Å¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´Å²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Í¾±¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¿´¤ä¤¹¤é¤°¹á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
ÆâÍÆÎÌ¡§95g
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
ÆâÍÆÎÌ¡§180mL
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÆâÍÆÎÌ¡§120g
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÉô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡§⽑⽳¥±¥¢¡ß⿊¤º¤ß*¹ ¡¦⾓Àò¥±¥¢
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
W¥¯¥ì¥¤*¹⁶¡ßÃº*¹⁷¡ß¹ÚÁÇ*¹⁸¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Î±ü*¹⁹¤Î±ø¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤êµÛÃå¡¦½üµî¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×¡£ÌÓ·ê¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤ä¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢Èé»é¤ÎÂ¿¤¤È©¼Á¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
*¹⁶ ¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤¡¢¥Û¥Î¥é¥¤¥È¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
*¹⁷ ±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬
*¹⁸ ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*¹⁹ ³ÑÁØ
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
µÛÃåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¡Ö¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë¡×¤ò¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ¤ÇÄÉ²ÃÇÛ¹ç¤·¡¢´è¸Ç¤ÊÌÓ·ê±ø¤ì¤ä³ÑÀò¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦ÄÌÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÌÓ·ê¤äÈé»é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¥·¥ë¥°¥ê¥·¥ó¡×¤ä¡Ö¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¡ä
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë&¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¡×
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë&¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¡×
¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂÎ²¹¤Ç¤È¤í¡Á¤Ã¤È¤È¤í¤±½Ð¤·¡¢Ëà»¤¥¼¥í´¶¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥ÁÀß·×ºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
´è¸Ç¤Ê¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¤ò½¸ÃæÅª¤ËÍÏ²ò¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÓ·ê±ø¤ì¤Þ¤Ç¤´¤Ã¤½¤ê¥ª¥Õ¤·¤Þ¤¹¡£È©¹Ó¤ì¤ä¥Ë¥¥Ó¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¦Àö´é¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¦³Ñ¼Á¥±¥¢¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¤³¤ì1¤Ä¤Ç´°Î»¡£»Å»ö¤ä²È»ö¡¢³Ø¶È¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¤Þ¤¿¡¢ÌÓ·ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÈþÍÆÀ®Ê¬¡Ö¥Õ¥é¡¼¥ì¥ó¡×¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤Ê¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
´è¸Ç¤Ê³ÑÀò¡¦»À²½Èé»é¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥ó¥µ¡¼¥ª¥¤¥ë½èÊý¡É¤òÅëºÜ¤·¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¯¥ì¥¤*¹⁶¡ßÃº*¹⁷¡ß¹ÚÁÇ*¹⁸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢5¼ïÎà¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë*²⁰¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤È±ø¤ìÍî¤Á¤òÎ¾Î©¡£¥ê¥Ã¥×¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥á¥¤¥¯¤â¡¢¥µ¥é¥Ã¤È·Ú¤¤¥ª¥¤¥ë¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¿¤Ó¹¤¬¤ê¡¢»¤¤é¤º¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
*²⁰ ¥Æ¥£¡¼¥Ä¥ê¡¼ÍÕÌý¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·æõ²êÌý¡¢ ¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥À¥¤¥ºÌý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
*²⁰ ¥Æ¥£¡¼¥Ä¥ê¡¼ÍÕÌý¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·æõ²êÌý¡¢ ¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥À¥¤¥ºÌý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤òËÉ¤®¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÀ°¤¨¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È12¼ïÎà¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç*²¹¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤òÍÞ¤¨¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*²¹ ¥¶¥¯¥í²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Ï¥Þ¥á¥ê¥¹ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥ãÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹¡¢¥¤¥¿¥É¥êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*²¹ ¥¶¥¯¥í²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Ï¥Þ¥á¥ê¥¹ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥ãÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹¡¢¥¤¥¿¥É¥êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
Ä¶ÈùºÙ¤ÊÃº*¹⁷¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤¿¼¿¹õ¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤òË¢Î©¤Æ¤ë¤È¡¢¤â¤³¤â¤³Ç»Ì©Ë¢¤¬´°À®¡ª³ÑÀò±ø¤ì¤ò¤´¤Ã¤½¤êÍî¤È¤·¤ÆÌÓ·ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¯Àö´éÎÁ¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¿¢ÊªÍ³Íè¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö*²²¤ò¥Ö¥ì¥ó¥ÉÇÛ¹ç¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¢¥ó¥º¼ï»ÒÍ³Íè¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¡¢¥³¡¼¥óÍ³Íè¤ÎÊø²õÀ¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÏÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤ä¤µ¤·¤¯ºÕ¤±¤Æ¡¢´è¸Ç¤ÊÌÓ·ê±ø¤ì¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤¤êÀö¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
*²² ¥¢¥ó¥º¼ï»Ò¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡Ê¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¡Ë
*²² ¥¢¥ó¥º¼ï»Ò¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡Ê¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¾®É¡¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤¶¤é¤Ä¤¤äÌÓ·ê±ø¤ì¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¤Þ¤ÞÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¡£T¥¾¡¼¥ó¤Ê¤É¥Æ¥«¥ê¤äÌÓ·ê±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÄ¾ÀÜÈ©¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¾¯¤·ÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈË¢Î©¤Æ¡¢´éÁ´ÂÎ¤òË¢¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ©¤Î¤Ä¤ë¤Ä¤ë´¶¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡ª
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¹¥ë¥Ã¤È¤È¤í¤±¤Æ¡¢¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Ëà»¤´¶¤Ê¤¯¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¡¢³ÑÀò¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥¶¥é¥¶¥é´¶¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÉâ¤½Ð¤·¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤âÍ¥¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿§»Ä¤ê¤»¤º¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
È©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Ëà»¤´¶¤Ê¤¯¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¡¢³ÑÀò¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥¶¥é¥¶¥é´¶¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÉâ¤½Ð¤·¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤âÍ¥¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿§»Ä¤ê¤»¤º¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤ËÈ©¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëà»¤´¶¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢¥á¥¤¥¯±ø¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´è¸Ç¤ÊÌÓ·ê¤Î³ÑÀò¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥ª¥Õ¡£Àö¤¤Î®¤·¤¿¸å¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢È©¤¢¤¿¤ê¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ë¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤ÏÈò¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ëà»¤´¶¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢¥á¥¤¥¯±ø¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´è¸Ç¤ÊÌÓ·ê¤Î³ÑÀò¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥ª¥Õ¡£Àö¤¤Î®¤·¤¿¸å¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢È©¤¢¤¿¤ê¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ë¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤ÏÈò¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Ç´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤¬¡¢Ë¢Î©¤Æ¤ë¤È¤â¤Á¤â¤Á¤ÎË¢¤ËÊÑ²½¡£ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤Ë¢¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¤Æ³ÑÀò¤äÌÓ·ê¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î½À¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç»É·ã¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¤Þ¤ÞÈ©¤ËÅÉÉÛ¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÅ¾¤¬¤¹¤è¤¦¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ¤ÆÀö¤¤Î®¤»¤Ð¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤Ë¡£È©¤Î¥¶¥é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò½µ¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¤Þ¤ÞÈ©¤ËÅÉÉÛ¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÅ¾¤¬¤¹¤è¤¦¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ¤ÆÀö¤¤Î®¤»¤Ð¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤Ë¡£È©¤Î¥¶¥é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò½µ¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë&¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¹á¤ê¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯Ëü¿Í¼õ¤±´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡§95g
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡§180mL
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡§120g
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÉô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡§⽑⽳¥±¥¢¡ß¤¯¤¹¤ß*²¥±¥¢
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¤¯¤¹¤ß*²¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÌ©Ãå¥¯¥ê¥¢¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ê¤É¤ÇÈ©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤ä²½¾Ñ¥Î¥ê¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ï·ÇÑÊª¤ò¤ä¤µ¤·¤¯½üµî¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ì¥¤*²³¡×¤ò¥é¥¤¥ó¶¦ÄÌ¤ÇÄÉ²ÃÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶*²⁴¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*²³ ¥«¥ª¥ê¥ó¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
*²⁴ È©¤Î¥¥á¤¬À°¤Ã¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤³¤È
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ñ¼Á¥±¥¢¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°À®Ê¬¤Î¡ÖPHA*²⁵¡×¤È¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡×¤ò¶¦ÄÌÇÛ¹ç¡£¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼è¤ê½ü¤¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*²⁵ ¥°¥ë¥³¥Î¥é¥¯¥È¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*²⁵ ¥°¥ë¥³¥Î¥é¥¯¥È¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡ã¶¦ÄÌ¤Î¹á¤ê¡ä
´»µÌ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¼¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥·¥È¥é¥¹&¥¯¥é¥ê¥»¡¼¥¸¤Î¹á¤ê¡×
´»µÌ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¼¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥·¥È¥é¥¹&¥¯¥é¥ê¥»¡¼¥¸¤Î¹á¤ê¡×
¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂÎ²¹¤Ç¤È¤í¡Á¤Ã¤È¤È¤í¤±½Ð¤·¡¢Ëà»¤¥¼¥í´¶¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥ÁÀß·×ºÎÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¡£±ø¤ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤¯¤¹¤ß*²¤ä»ÄÎ±³Ñ¼Á¤â¤Ä¤ë¤ê¤È¥¯¥ê¥¢¤ËÀö¤¤¾å¤²¤ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
W¥¯¥ì¥¤*²⁶¡ß³Ñ¼Á¥Ô¡¼¥ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬PHAÇÛ¹ç*²⁵¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶*²⁴¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*²⁶ ¥Û¥Î¥é¥¤¥È¡¦¥«¥ª¥ê¥ó¡Ê±ø¤ìµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎAPPS*²⁷¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡×¤¬¡¢È©¤Ë¥Ï¥ê¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨ÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*²⁷ ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡ÊÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¤Ï¡¢1¤Ä¤Ç¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡¦Àö´é¡¦³Ñ¼Á¥±¥¢¡¦ÊÝ¼¾ÈþÍÆ¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄËüÇ½¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡£
WÀö´éÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Î»þÃ»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Ä¥¨¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
WÀö´éÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Î»þÃ»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Ä¥¨¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¿Íµ¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡×¤â¡¢ÍÆÎÌ²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¡È¿å´¶¥¸¥§¥ê¡¼½èÊý¡É¤òºÎÍÑ¡£È©¤ò¤×¤ë¤×¤ë¤Î¥¸¥§¥ë¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¡¦¤¯¤¹¤ß*²¡¦»ÄÎ±³Ñ¼Á¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÉâ¤«¤»¤Ê¤¬¤éÍí¤á¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
¥¸¥§¥ë¤¬È©¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤È¿¤Ó¹¤¬¤ê¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ë¡£¤¦¤ë¤ª¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶*²³¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ý ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¥¯¥ì¡¼¥¸¥å½é¤ÎË¢¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÀö´éÎÁ¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªË¢Î©¤ÆÉÔÍ×¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¤â¤Á¤â¤ÁË¢¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
W¥¯¥ì¥¤*²⁵¡ß³Ñ¼Á¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬PHA*²⁴¡ß¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¥¿¥ß¥óC*²⁸¤ò´Þ¤ó¤ÀË¢¤¬¡¢ÌÓ·ê¤Î±ü¤Î±ø¤ì¡¦¤¯¤¹¤ß*²¡¦»ÄÎ±³Ñ¼Á¤Þ¤ÇÉâ¤«¤»¤ÆÍí¤á¤È¤êÆ©ÌÀ´¶*²³ ¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
*²⁸ ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡¢3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¤Þ¤¿¡¢È©¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ê¥³¥³¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»ÀNa¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄÉÔÍ×¤Ê±ø¤ì¤À¤±¤ò¥ª¥Õ¡£¹¶¤á¤È¼é¤ê¤Î¥±¥¢¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¯Ë¢Àö´é¤Ç¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¡Ö¥¬¥é¥¯¥È¥ß¥»¥¹ÇÝÍÜ±Õ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡×¤È¡Ö3¼ï¤Î¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É*²⁹¡×¤ò´Þ¤ó¤ÀË¢¤¬È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¥á¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*²⁹ ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉEOP¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÌ©Ãå¡£È©¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ð¡¼¥à¤¬¥á¥¤¥¯¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍí¤á¤È¤ê¡¢È©¤Ë¥Ù¥¿¥Ã¤È¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢´è¸Ç¤Ê¥Þ¥¹¥«¥é¤Þ¤ÇåºÎï¤Ë¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î´¥Áç¤ä¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¡£³Ñ¼Á¤ò½À¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢È©¿¨¤ê¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î´¥Áç¤ä¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¡£³Ñ¼Á¤ò½À¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢È©¿¨¤ê¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¸¥§¥ë¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢Ëà»¤´¶¤Ê¤¯È©¤ò¤³¤¹¤é¤º±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ï¤ä¤ä¥Þ¥¤¥ë¥É¡£´é¤Î¾å¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤¬¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ï¤ä¤ä¥Þ¥¤¥ë¥É¡£´é¤Î¾å¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Î¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤¬¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Ë¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Æ¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ÆË»¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¡ª
¡Ö¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡×¤ÏÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤ÎË¢Àö´é¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÆÈ¼«½èÊý¤Ç¤½¤Î·çÅÀ¤ò¹îÉþ¡ªË¢¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éË¢¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢È©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢ÌÓ·ê¡¦³ÑÀò±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Ä¤ë¤ó¤ÈÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¡×¤ÏÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤ÎË¢Àö´é¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÆÈ¼«½èÊý¤Ç¤½¤Î·çÅÀ¤ò¹îÉþ¡ªË¢¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éË¢¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢È©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢ÌÓ·ê¡¦³ÑÀò±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Ä¤ë¤ó¤ÈÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¡Ö¥·¥È¥é¥¹&¥¯¥é¥ê¥»¡¼¥¸¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢´»µÌ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¼¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Î¹á¤ê¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤Î±ü¤Ë´Å¤ß¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤½¤¦♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
ÆâÍÆÎÌ¡§95g
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
ÆâÍÆÎÌ¡§300mL
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÆâÍÆÎÌ¡§180mL
²Á³Ê¡§1,320±ß
2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§Á´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÉô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÄÎó³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë°Ù¡¢Å¹Æ¬È¯ÇäÆü¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷Æü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×or¡Ö¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×or¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È¤ò¡¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ò¤´Í÷¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë3¼ï¥»¥Ã¥È
¡ÚA¡Û¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¡¦¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¡¦¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¡¦¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¡ÚB¡Û¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¡¦¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¥Ý¥¢¥¹¥à¡¼¥¸¥ó¥° ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚC¡Û¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥ó
¡¦¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
¡¦¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¸¥§¥ë
¡¦¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡ÊTwitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
X¡ÊTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¸åÆüDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
Íß¤·¤¤¥»¥Ã¥È¤Î¡Ú¥é¥¤¥ó¡Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Í¡ª
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
X¡ÊTwitter¡Ë¤«¤é±þÊç
¡¿— ¡ÚFORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡Û¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®💋✍ (@fortune_press) September 19, 2025
¿Ê²½¤·¤¿CLAYGE¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢🧼🫧
¥Õ¥©¥í¡¼¡õRP¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁
¡À
¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë3¼ï¡Ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°2¼ï¡ÜÀö´é¡Ë
¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë🎯✨
¡@fortune_press ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òRP
µ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP⤴️https://t.co/eP5B54Fgdk
10/3 17:59¡º pic.twitter.com/ApR0Nc1QbU
Instagram¤«¤é±þÊç
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÈ©Çº¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë♡
CLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏCLAYGE¡Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¥å¡Ë¤Î¿·À¸¡È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¥Áç¡×¡Ö¹õ¤º¤ß*¹¡¦³ÑÀò¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß*²¡×¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë3¥é¥¤¥óÅ¸³«¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿
¥±¥¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡ª
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÈInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢ÁÇÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------