¡ÖÆüËÜ¿Í¤«¡©¡×¿¼¥»¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼¡¤°¡¡µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×Âêºà¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ìÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢·üÇ°¶¯¤Þ¤ë
1Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃË»ù¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌø¾ò¸Ð»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤¿¤¤Î¤¦µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÈ¿Æü´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¤Çº£·î14Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÆÍÁ³¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯´í¸±¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¹ß¤ê¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ã¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹½£¤Ë¤¢¤ëÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¤Ï1Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÅÐ¹»Ãæ¤ËÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁíÎÎ»ö´Û¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£