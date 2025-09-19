今回は、モラハラ夫がSNSに投稿した衝撃の内容について、エピソードを紹介します。

「ウチの夫は亭主関白で、ザ・モラハラ男。それに、小さい子供が2人もいて夫婦ともフルタイム共働きなのに、夫は家事も育児も一切しないんです。

そんな夫の趣味は、SNSに投稿すること。最初は普通の投稿をしていたようですが、それだと『いいね』されないのが不満だったみたい。で、この前夫に『俺のSNSバズってスゲーだろ？』と自慢げに言われ、見せられた投稿が衝撃の内容でした。

『飯も不味いし店員も最低。こんな店潰れろよ』『店長がマジで無能』みたいな投稿で、誹謗中傷のオンパレード。こんなの店に知られたら訴えられるんじゃないか、と思うレベルのひどさで……。

ちなみに夫が誹謗中傷した店は、私も行ったことありますが、いたって普通でいいお店ばかり。夫に誹謗中傷をやめるよう注意したものの、『バレるわけねーだろ』とまったく気にしない様子なんです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この夫はいい気になっていますが、いつか痛い目に遭いそうな気がしますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。