有村架純が出演♡プリマヴィスタ初の”クッションファンデ”が登場

花王「プリマヴィスタ」から、ブランド初となるクッションファンデ『グロウカバー クッション』が2025年9月27日（土）に新発売。有村架純さんが出演する新CM「0（ゼロ）テク発想クッションで、1日つづく、ほのつや肌。」篇は、先行してSNSで公開され話題を集めています。テクニック要らずでムラなく仕上がり、厚塗り感のないつややかな肌を叶える注目のベースメイク。新しい美しさを提案するアイテムに期待♡

新CMでは、有村架純さんが「クッションには、テクニックはいらない」と宣言。ポンポンと重ねるだけで美しいほのつや肌が完成する様子を、大胆なカメラワークで表現しています。

有村さん自身も「重ねてもムラにならず長時間くずれない」と語り、メイクに自信がない方にもおすすめとコメント。プリマヴィスタ初のクッションファンデは、誰でも簡単にプロ級の仕上がりを実感できる一品です。

発売日・価格・商品特長をチェック

『プリマヴィスタ グロウカバー クッション』は2025年9月27日（土）発売。

レフィル（専用パフ付き）は3,300円（税込）、ケース1,100円（税込）、別売りパフ660円（税込）*。スムースカバージェル処方により、厚塗り感のない自然なカバー力と持続性を実現。

SPF11・PA++、保湿成分アスナロ枝エキス配合で、肌にやさしい処方も嬉しいポイントです。

*メーカー希望小売価格。

プリマヴィスタ初の挑戦で叶うほのつや肌♡

新CMで有村架純さんが見せる自信に満ちた表情は、『グロウカバー クッション』だからこそ生まれる輝き。

0テクで仕上がる簡単さと、1日続く美しいほのつや肌は、忙しい毎日の強い味方になってくれそうです。価格は3,300円（税込）からと手に取りやすく、デビュー作としてもぴったり。

プリマヴィスタ初のクッションファンデで、新しい自分に出会ってみてはいかがでしょうか♪