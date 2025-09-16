ÃæÅçÁï¡Ö¸ºÀÇ¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×¹ñºÄÉÔÄ´¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¤Î½ÉÌ¿¤â»ØÅ¦
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅçÁï¤ÎLife is Beautiful¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¸ºÀÇ¤ÏËÜÅö¤ËÀµ²ò¤«¡©¡ÛÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡É¡£¿Íµ¤¼è¤êÀ¯ºö¤¬¾·¤¯¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¼Ú¶â¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ëÃÏ¹ö¡Ú¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÌ¤Íè¤Î¤¢¤Ê¤¿¡Û¡×¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Çµ¯¶È²È¤ÎÃæÅçÁï»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¹ñºÄ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤ÅªÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÃæÅç»á¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î20Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤ÇÅê»ñ²È¼ûÍ×¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º°µÎÏ¤ò¼¨¤¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æþ»¥ÉÔÄ´¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡Ê¡áÍø²ó¤ê¤¬¾å¤¬¤ë¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñºÄ¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¼ÚÆþ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º¬ËÜÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤¬GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÌó2.5ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ±ß¤Ø¤Î¿®Ç§Äã²¼¤¬¶âÍø¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£ºÄÌ³¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ì¤Ð±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¾å¾º¡Ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ²È·×¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºâÀ¯±¿±Ä¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¶Û½ÌºâÀ¯¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ°Íý¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤¬¡Ö±ß·ú¤Æ¹ñºÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÅÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÅç»á¤Ï±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¶Û½Ì¤ÏÁýÀÇ¤äºÐ½Ðºï¸º¤òÈ¼¤¦¤¿¤áÃ»´üÅª¤ÊÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ¯ÅÞ¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î½ÉÌ¿¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¡¢°ì¸«¤Ï²È·×¤ËÍÍø¤Ç¤â¡¢Áí¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ã»´ü¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºâÀ¯°²½¤ÈÀ¸³è¤Îº¤Æñ¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÃæÅç»á¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬Ã»´ü¤Î¿Íµ¤¼è¤ê¤Ç¸ºÀÇ¤äºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤ËÆâºß¤¹¤ëÌ·½â¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë½ÅÍ×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
