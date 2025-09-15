“東京ダービー”制したのはFC東京! 長倉幹樹が接戦に終止符打つループ弾、東京VはJ1昇格後のダービーで初黒星
[9.15 J1第29節 FC東京 1-0 東京V 味スタ]
J1リーグは15日に第29節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が1-0で勝利。後半15分にFW長倉幹樹が決勝ゴールを挙げた。昨シーズンに東京Vの昇格で16年ぶりにダービー実現となった中で3試合連続で引き分けが続いていたが、FC東京が白星を手にした。
降格圏から勝ち点6差で16位のFC東京は、5試合ぶりの白星で少しでも上に行きたいところ。前節から中14日で先発は7人変え、日本代表から帰還したDF長友佑都や、ともに4試合ぶりスタメンのDF室屋成とFWマルセロ・ヒアン、加入後リーグ戦初先発のFWマルコス・ギリェルメらが名を連ねた。15位の東京VもFC東京とは僅差の1ポイント差。3試合未勝利が続くなか、ダービーマッチの勝利で勢いに乗りたい。先発は2人変え、MF唐山翔自が加入後初スタメン、MF稲見哲行はリーグ戦14試合ぶりの先発となった。[両スタメン&布陣]
序盤は東京Vが連続でセットプレーのチャンスを得るも決め切れず。一方、FC東京も前半16分にカットインしたギリェルメが中央にパスを出し、PAライン上のMF遠藤渓太が右足ダイレクト。しかし、GKマテウスのセーブに遭った。
東京Vはピンチの1分後に決定機。MF齋藤功佑が左サイドから突破を図り、リターンパスを受けてそのまま右足ミドルを放つ。だが、クロスバーに力強く直撃し、ゴール枠内を捉えることはできない。
その後は互いに敵陣PA内まで迫るも、ゴールネットを揺らすことはできず。前半はスコアレスで折り返した。
前半に引き続き、後半開始から互いに攻勢を緩めない。スコアが動いたのは後半15分。FC東京はGKキム・スンギュのGKキックが相手陣地まで届くと、ヒアンが最前線に逸らす。そのボールに反応したのは長倉。前傾姿勢だったマテウスの動きを見落とさず、左足で柔らかくループシュートを放ち、無人のゴールに今季4点目となる先制点を流し込んだ。
先手を打ったFC東京は、準備していた交代カードを使う。後半16分に遠藤とヒアンを下げ、FW佐藤恵允と3月末の左肩間接脱臼の負傷から復帰したFW小柏剛が投入された。19分には東京Vも2枚替え。齋藤と稲見に代えて、MF福田湧矢とFW熊取谷一星が出場した。30分にはさらに2枚替えを行い、FW染野唯月と唐山からFW寺沼星文とJ1デビューの大卒ルーキーDF内田陽介が入った。
FC東京は後半39分に室屋と、違和感を覚えた素振りを見せた小柏がピッチを下がる。MF安斎颯馬とFW野澤零温が出場した。
残り時間を逃げ切ったFC東京が1-0で勝利。5試合ぶりの白星で16位から14位まで浮上。4試合未勝利の東京Vはひとつ順位を下げ、16位となった。
(取材・文 石川祐介)
J1リーグは15日に第29節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が1-0で勝利。後半15分にFW長倉幹樹が決勝ゴールを挙げた。昨シーズンに東京Vの昇格で16年ぶりにダービー実現となった中で3試合連続で引き分けが続いていたが、FC東京が白星を手にした。
降格圏から勝ち点6差で16位のFC東京は、5試合ぶりの白星で少しでも上に行きたいところ。前節から中14日で先発は7人変え、日本代表から帰還したDF長友佑都や、ともに4試合ぶりスタメンのDF室屋成とFWマルセロ・ヒアン、加入後リーグ戦初先発のFWマルコス・ギリェルメらが名を連ねた。15位の東京VもFC東京とは僅差の1ポイント差。3試合未勝利が続くなか、ダービーマッチの勝利で勢いに乗りたい。先発は2人変え、MF唐山翔自が加入後初スタメン、MF稲見哲行はリーグ戦14試合ぶりの先発となった。[両スタメン&布陣]
東京Vはピンチの1分後に決定機。MF齋藤功佑が左サイドから突破を図り、リターンパスを受けてそのまま右足ミドルを放つ。だが、クロスバーに力強く直撃し、ゴール枠内を捉えることはできない。
その後は互いに敵陣PA内まで迫るも、ゴールネットを揺らすことはできず。前半はスコアレスで折り返した。
前半に引き続き、後半開始から互いに攻勢を緩めない。スコアが動いたのは後半15分。FC東京はGKキム・スンギュのGKキックが相手陣地まで届くと、ヒアンが最前線に逸らす。そのボールに反応したのは長倉。前傾姿勢だったマテウスの動きを見落とさず、左足で柔らかくループシュートを放ち、無人のゴールに今季4点目となる先制点を流し込んだ。
先手を打ったFC東京は、準備していた交代カードを使う。後半16分に遠藤とヒアンを下げ、FW佐藤恵允と3月末の左肩間接脱臼の負傷から復帰したFW小柏剛が投入された。19分には東京Vも2枚替え。齋藤と稲見に代えて、MF福田湧矢とFW熊取谷一星が出場した。30分にはさらに2枚替えを行い、FW染野唯月と唐山からFW寺沼星文とJ1デビューの大卒ルーキーDF内田陽介が入った。
FC東京は後半39分に室屋と、違和感を覚えた素振りを見せた小柏がピッチを下がる。MF安斎颯馬とFW野澤零温が出場した。
残り時間を逃げ切ったFC東京が1-0で勝利。5試合ぶりの白星で16位から14位まで浮上。4試合未勝利の東京Vはひとつ順位を下げ、16位となった。
(取材・文 石川祐介)