米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」MV公開

9月19日から全国映画館にて公開される、劇場版『チェンソーマンレゼ篇』の主題歌、米津玄師「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）が9月15日にデジタルリリースされ、本編映像を使用したMVが米津玄師YouTubeチャンネルにて公開された。

「IRIS OUT」MVでは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像が使われており、主人公デンジに突然訪れた青春のひと時と、激しい戦いの物語を描いた本編の見どころが楽曲に合わせてテンポよく描写され、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の物語と深くリンクしたフルアニメーション映像となっている。

9月19日の公開まで後4日に迫った劇場版『チェンソーマン レゼ篇』への期待をさらに高める、「米津玄師」×『チェンソーマン』のコラボレーションがMVでも実現している。

また、「IRIS OUT」「JANE DOE」のリリースを記念し、米津玄師によるSpotifyリスニングパーティーが9月22日22:00より開催されることも発表された。こちらは米津玄師が出演し、Spotify上で楽しめる生配信の音声トーク番組。生配信スタート後は、Xでハッシュタグ「#Spotify_KenshiYonezu」を付けてメッセージを投稿して、ぜひ一緒に盛り上がりたい。

※一部本編ネタバレを含みますのでご注意ください

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

※店着日2025.09.22

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

