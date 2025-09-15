「無事に帰れた？」は脈アリ確定？男性のLINEに隠れた「本命サイン」
デートや飲み会の帰り道、彼から「無事に帰れた？」とLINEが届いたことに思わずドキッとしたことはありませんか？実はこれ、ただの優しさではなく本命女性にしか見せない行動である可能性が高いんです。そこで今回は、男性の“帰宅確認LINE”に隠れた「本命サイン」について解説します。
安全を気づかうのは「守りたい存在」だから
「大丈夫？」「家着いた？」としつこいくらい確認してくるのは、あなたを本気で大切に思っている証拠。誰にでも送るわけではなく、心配だからこそ自然に出てしまう行動なんです。
余韻を共有したい気持ちがある
あなたが返信すると、「今日は楽しかったね」「また話したいな」と、わざわざ会話を続けようとするのも脈ありサイン。デートや飲み会が終わってもLINEをつなげたいのは、“まだ一緒にいたい”という気持ちの裏返しです。
次の約束をさらっと匂わせるなら本命度高め
やり取りの中で「今度はあのお店行こう」「次の休みはどう？」と自然に未来の予定を入れてくるなら、ほぼ確実にあなたを本命視しています。軽い関係の相手に、わざわざ次の約束を取りつける男性はいません。
「無事に帰れた？」はただの社交辞令じゃなく、男性の本音がにじむ大事なサイン。もし意中の男性からそんなLINEが届いたら、素直に喜んで次につなげてくださいね。
