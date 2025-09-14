【スターバックス】ペットボトルコーヒーの新シリーズ”COFFEE OF THE DAY”が新発売♪
2025年9月9日(火)より、スターバックスのペットボトルコーヒー新シリーズ”スターバックス®COFFEE OF THE DAY ブラック”と”スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ”が新発売♪気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが味わえる450mlペットボトル入りのコーヒー。全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで販売しています♪
ペットボトルコーヒーの新シリーズ
スターバックス® COFFEE OF THE DAYのシリーズは、”今日を彩る味わいを、その手に。”をコンセプトにしており、手軽にコーヒーを楽しめてカフェにいるような気分になれる450mlペットボトル入りのコーヒーです!
パッケージはカフェのウォールアートをイメージしているんだとか。色彩が豊かでおしゃれなラベルになっていて、グリーンのベルトとブランドロゴが配置されています。丸い筒型の柔らかい素材のペットボトルになっています♪
COFFEE OF THE DAY ブラック
価格:180円(税別)
厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒー。蓋を開けた瞬間からコーヒーの香ばしい香りが広がります。
コーヒー豆は深めにローストされていて、カラメルを感じさせる香りもあり、後味はスッキリしています。
優しい苦みなのでブラックコーヒーが苦手な方でも挑戦しやすい味わいになっています。
COFFEE OF THE DAY カフェラテ
価格:190円(税別)
クリーミーで豊かな味わいのカフェラテ。深めにローストしたコーヒー豆に優しいミルクの甘さが合わさっています。
まろやかな口当たりでコーヒーの香ばしさも残りつつ、ミルクのコクもしっかり感じられます♪
すこし甘めになっていて後味もカフェラテの余韻が残ります!
スターバックスのコーヒーが好きな人はぜひ飲んでみてください♪
商品情報
スターバックス®COFFEE OF THE DAY ブラック
･発売エリア：全国
･発売期日：2025年9月9日(火)
･希望小売価格：180円(税別)
･賞味期限：13ヵ月
･容量：450ml
スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ
･発売エリア：全国
･発売期日：2025年9月9日(火)
･希望小売価格：190円(税別)
･賞味期限：13ヵ月
･容量：450ml
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。
※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。