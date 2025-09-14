【スターバックス】ペットボトルコーヒーの新シリーズ”COFFEE OF THE DAY”が新発売♪

2025年9月9日(火)より、スターバックスのペットボトルコーヒー新シリーズ”スターバックス®COFFEE OF THE DAY ブラック”と”スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ”が新発売♪気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが味わえる450mlペットボトル入りのコーヒー。全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアで販売しています♪

ペットボトルコーヒーの新シリーズ



スターバックス® COFFEE OF THE DAYのシリーズは、”今日を彩る味わいを、その手に。”をコンセプトにしており、手軽にコーヒーを楽しめてカフェにいるような気分になれる450mlペットボトル入りのコーヒーです!

パッケージはカフェのウォールアートをイメージしているんだとか。色彩が豊かでおしゃれなラベルになっていて、グリーンのベルトとブランドロゴが配置されています。丸い筒型の柔らかい素材のペットボトルになっています♪

行列土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に常設初登場

COFFEE OF THE DAY ブラック

価格:180円(税別)

厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒー。蓋を開けた瞬間からコーヒーの香ばしい香りが広がります。

コーヒー豆は深めにローストされていて、カラメルを感じさせる香りもあり、後味はスッキリしています。

優しい苦みなのでブラックコーヒーが苦手な方でも挑戦しやすい味わいになっています。

COFFEE OF THE DAY カフェラテ

価格:190円(税別)

クリーミーで豊かな味わいのカフェラテ。深めにローストしたコーヒー豆に優しいミルクの甘さが合わさっています。

まろやかな口当たりでコーヒーの香ばしさも残りつつ、ミルクのコクもしっかり感じられます♪

すこし甘めになっていて後味もカフェラテの余韻が残ります!

スターバックスのコーヒーが好きな人はぜひ飲んでみてください♪

商品情報

スターバックス®COFFEE OF THE DAY ブラック

･発売エリア：全国

･発売期日：2025年9月9日(火)

･希望小売価格：180円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：450ml

スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ

･発売エリア：全国

･発売期日：2025年9月9日(火)

･希望小売価格：190円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：450ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。