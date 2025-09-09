【2025年】女性がカラオケで歌いやすい曲25選！ タイプ別おすすめポイントとコツも紹介

【乃紫 - 初恋キラー / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】

カラオケで歌うと気持ちいいが、うまく歌えずモヤモヤすることも。声質や得意なジャンルを見極めて、自分に合う曲を見つけるのがおすすめだ。

今回は女性がカラオケで歌いやすい曲をタイプ別に紹介する。

■低音タイプの女性におすすめ楽曲

「初恋キラー」乃紫

「愛のしるし」PUFFY

「アイサレタイ」Yumcha

「三日月」絢香

「365日の紙飛行機」AKB48

「TOMORROW」岡本真夜

「ハルノヒ」あいみょん

「元彼女のみなさまへ」コレサワ

「初恋キラー」乃紫（のあ）

2024年5月に配信リリースし、SNSでバイラルヒットとなった楽曲。ほろ苦い初恋を描いたロックチューンだ。

一般的な女性の音域の範囲で構成されており、原曲キーで歌唱しやすい。最低音はmid2A♯（中音域のラ♯またはシ♭）が多めで音域が狭いため、低音タイプならより歌いやすいだろう。

音程を気にしすぎず、リズムに乗って歌うのがおすすめ。

「愛のしるし」PUFFY（パフィー）

1998年3月リリースのシングル。スピッツの草野マサムネによる提供曲で、ゆるい雰囲気が令和でもリバイバルヒットしている。

全体として一般的な女性の音域で、音域はさほど広くない。

地声最高音hiB（高いシ）を含む、やや高音寄りではあるが、シンプルなメロディでキーの調整がしやすい曲だ。楽しむことを重視して歌ってほしい。

「アイサレタイ」Yumcha（ヤムチャ）

2024年11月に配信リリースされたヒットナンバー。自信と不安が入り交じる複雑な恋心を歌う歌詞が女子中高生を中心に共感を呼んでいる。

音域は狭く、サビは中低音がメインとなっている。中音タイプが原曲キーで歌いやすい楽曲だ。一音の文字数が多い箇所は走りすぎないように注意しながら、リズムに乗ってかわいく歌ってほしい。

「三日月」絢香（あやか）

2006年9月リリースのシングル。大切な人や生まれ育った地元との別れの心境が切なくも温かく表現されている。

やや高めの音域で急な音程の変化があるが、ゆったりとしたリズムで歌いやすい。高音に上がる前の低音箇所が難しいため、低音タイプの方が合う。

印象的なサビの高音が裏返らないように、ブレスとお腹から声を出すことを意識しよう。

「365日の紙飛行機」AKB48（エーケービーフォーティーエイト）

2015年12月リリースのNHK連続テレビ小説『朝が来た』主題歌。主人公の屈託のない生き方を風任せに飛ぶ紙飛行機になぞらえた歌詞が印象的だ。

ゆったりしたテンポとシンプルなメロディラインで挑戦しやすい。

最低音がmid2B（中音域のシの音）と少し高めでロングトーンもあるため、肺活量のある低音タイプにおすすめ。力を抜いて歌うとよいだろう。

「TOMORROW」岡本真夜（おかもと まよ）

1995年5月リリースのデビュー曲で、ドラマ『セカンド・チャンス』主題歌。悩む人を慰める人生の応援ソングとして聴き継がれている。

地声最高音hiB（高音域のシ）が含まれるものの最低音mid2A（中音域2のラ）の箇所が多く、狭い音域で構成されていて原曲キーでも歌いやすい。

持久力を維持するためにも、全体的に柔らかいトーンを意識するのがポイント。

「ハルノヒ」あいみょん

2019年4月リリースのメジャー7thシングル。『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～』主題歌として書き下ろされた。

音域はやや広めだが一般的な女性の音域の範囲内で、音程の変化は緩やか。

原曲キーか、地声が低いならキーを下げて歌うのがおすすめだ。アクセントをつけて、リズムを取りながら歌おう。

「元彼女のみなさまへ」コレサワ

2024年9月に配信リリースされた話題曲。カントリー調の軽快なサウンドに乗せて、出会った人すべてへの感謝を歌うコレサワ流のラブソングだ。

一般的な女性の音域の範囲内で、女性曲としては高音域が控えめで歌いやすい。ただ、要所で裏声箇所が出てくるため、発声コントロールを意識しよう。

■中・高音タイプの女性におすすめ楽曲

「明日の私に幸あれ」ナナヲアカリ

「明日も」SHISHAMO

「ただ君に晴れ」ヨルシカ

「秒針を噛む」ずっと真夜中でいいのに

「カタオモイ」Aimer

「拝啓、少年よ」Hump Back

「向日葵」Ado

「明日の私に幸あれ」ナナヲアカリ

2025年2月リリースのアニメ『ギルドの受付嬢ですが、 残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』EDテーマ。

音域はmid1E～hiE（中低音域のミ～高音域のミ）までとかなり広い。中・高音タイプは高音箇所がカバーできるため、低音の音程にはこだわりすぎなくてもよい。

軽快なメロディのリズムと歌詞を覚えたら、ブレス位置を確認して挑もう。

「明日も」SHISHAMO（シシャモ）

2017年2月リリースのアルバム『SHISHAMO 4』収録曲で、川崎フロンターレの試合観戦をきっかけに生まれた、頑張っている人のための応援ソング。

サビでは地声最高音hiC（高音域のド）が頻出し、裏声最高音hiD（高音域のレ）も登場する高音曲となっている。

女性の音域を目一杯使っているのが特徴だ。アップテンポのリズムに慣れることが大切。

「ただ君に晴れ」ヨルシカ

2018年5月リリースのミニアルバム『負け犬にアンコールはいらない』収録曲。過去の記憶を振り返る青春ソングだ。

一般的な女性の音域の中でもやや高めで、最高音と裏声が頻出する。ただし音域自体はやや狭く、高音タイプなら歌いこなせるはず。

声が鼻に抜けるのを意識すると、suisのような儚げな雰囲気が出せるだろう。

「秒針を噛む」ずっと真夜中でいいのに。（ずっとまよなかでいいのに。）

2018年8月配信リリースのデビュー作。報われない苦い想いが綴られた意味深な歌詞に引き込まれる。

音域はmid1G♯～hiE（E5）（中低音域のソ♯～高音域のミ）とさほど広くはないが、全体的に高めの音程で構成されている。特にサビは最高音が多用されていて、極力裏声を控えて地声に近い声で歌えるとカッコいい。激しい音程の変化に注意して歌ってみよう。

「カタオモイ」Aimer（エメ）

2016年9月リリースの4thアルバム『daydream』収録曲。一途な想いを歌い上げるストレートなラブソングとなっている。

mid1G♯～hiC♯（中低音域のソ♯～高音域のド♯）で構成されている中・高音タイプ向けの曲だ。音域がやや狭くテンポもゆっくりで、挑戦しやすいだろう。

儚げなニュアンスを大切にして、柔らかく丁寧に歌うのがおすすめ。

「拝啓、少年よ」Hump Back（ハンプバック）

2018年6月リリースのメジャーデビュー曲。夢を追いかけるための勇気をくれる珠玉の応援ソングだ。

楽曲全体で地声最高音hiC♯（高音域のド♯）が頻出し、裏声最高音hiF♯（F♯5）（高音域のファ♯）も登場する。音域はさほど広くない代わりに高音が連続するため、高音タイプにぴったり。ロック色が強いが、メロディ構成はシンプルで素直な歌唱もマッチする。

「向日葵」Ado（アド）

2023年7月配信リリースのドラマ『18／40～ふたりなら夢も恋も～』主題歌。そばにいる人への憧れや感謝を歌うバラードだ。

mid2G♯～hiC♯（中音域のソ♯～高音域のド♯）の中高音域が多く、裏声の箇所もある女性の音域としては高めの楽曲のため、中高音タイプの方は終盤まで体力をキープしやすい。ブレスのタイミングを意識して歌うとより安定する。

■盛り上げソングが得意なタイプの女性におすすめ曲

「Mela!」緑黄色社会

「さくらんぼ」大塚愛

「じょいふる」いきものがかり

「ちゅ、多様性。」ano

「オトナブルー」新しい学校のリーダーズ

「Mela!」緑黄色社会（りょくおうしょくしゃかい）

2020年4月リリースのフルアルバム『SINGALONG』収録曲で、メラメラと湧き起こる衝動を歌にしたポジティブソング。

地声最高音hiC♯（高音域のド♯）が登場する頻度が多く、Cメロ以外は最低音が高めになっているのが特徴だ。裏声が得意だと歌いやすい。

メロディが細かく変化し難易度は高いが、余裕をもって明るく楽しんで歌おう。

「さくらんぼ」大塚愛（おおつかあい）

2003年12月リリースのシングル。明るく愛を歌う歌詞とポップなメロディが人気で、2020年には韓国でリバイバルヒットした。

女性曲としては平均的な音域だが、全体でhiB（高音域のシ）が頻出する中高音寄りの構成となっている。一般的には少しキーを下げた方が歌いやすくなるだろう。速いテンポに慣れて元気に歌ってほしい。

「じょいふる」いきものがかり

2009年9月23日リリースの15thシングル。『ポッキー』CMソングとして制作された、底抜けの明るさが魅力のアッパー・チューンだ。

音域はmid2A♯～hiD（中音域のラ♯～高音域のレ）とやや狭く、音程も一定で原曲キーでも比較的歌いやすい。ユニークなフレーズに慣れるのが大切だ。ポップで元気な印象が重要なため、アクセントの付け方がポイント。

「ちゅ、多様性。」ano（あの）

2022年11月リリースのアニメ『チェンソ―マン』第7話EDテーマ。キュートさとダークさが織り成す中毒性にハマる。

AメロとBメロはあまり高くないが、サビはhiB（高音域のシ）が頻出しhiC♯（高音域のド♯）も登場する。

メロディラインが覚えやすく、音程の難易度はあまり高くない。幼さを意識してかわいく歌うのがおすすめだ。

「オトナブルー」新しい学校のリーダーズ（あたらしいがっこうのリーダーズ）

2020年5月に配信リリースされた代表曲。大人の恋に憧れる歌詞と“首振りダンス”が話題を集めた。

音域はmid2A♯～hiC（中音域のラ♯～高音域のド）とやや狭い。ただし、全体的に高音域が多い構成のため、低音タイプならキーを少し下げた方が歌いやすくなる。

リズムをキープしつつ、しゃくりやアクセントを使いセクシーに歌えば盛り上がるだろう。

■歌い上げるのが得意なタイプの女性におすすめ曲

「カブトムシ」aiko

「あなたに会えてよかった」小泉今日子

「愛のうた」倖田來未

「会いたくて会いたくて」西野カナ

「ハナミズキ」一青窈

「カブトムシ」aiko（アイコ）

1999年11月リリースのシングル。虚勢を張って恋をする自分をカブトムシになぞらえたaiko屈指の名曲だ。

音域が広く、hiC（高音域のド）が多用される高音域の多い構成で、裏声最高音hiF（F5）（高音域のファ）も登場する。半音の上下が頻出するため、メロディを掴んで歌うのがポイント。短めのロングトーンを美しく歌い上げよう。

「あなたに会えてよかった」小泉今日子（こいずみきょうこ）

1991年5月リリースのドラマ『パパとなっちゃん』主題歌。愛した人との別れを爽やかに歌い、ミリオンセラーを記録した。

音域は狭く、特に低音タイプが歌いやすい楽曲だ。しっとりとした曲調で音程を合わせやすい。全体的に軽やかさを意識し、語尾はビブラートをかけながら美しく表現しよう。

「愛のうた」倖田來未（こうだくみ）

2007年9月リリースのシングルで、愛する人への切ない想いをストレートに歌うラブバラードとなっている。

地声最低音はmid2A（中音域のラ）と高めだが、女性曲としては高音域が控えめで原曲キーでも歌いやすいだろう。柔らかくもアクセントを効かせるのがポイントだ。

サビのロングトーンが魅力的な曲のため、丁寧に歌い上げてほしい。

「会いたくて会いたくて」西野カナ（にしのカナ）

2010年5月リリースのシングル。切ないメロディに乗せて、失恋の痛みをリアルな歌詞で表現している。

hiE（E5）（高音域のミ）が頻出するうえに、裏声最高音hiD♯（D♯5）（高音域のレ♯）も出てくる高音タイプ向けの楽曲だ。

しゃくりやエッジボイスなどのテクニックを駆使しながら、情感たっぷりに歌い上げて声量と歌唱力をアピールしよう。

「ハナミズキ」一青窈（ひととよう）

2004年2月リリースのシングル。友人を想う平和への願いが込められた、平成のカラオケで最も歌われたヒットナンバーだ。

一般的な女性の音域で構成されていて、激しい音程の変化もなく挑戦しやすい。特に高音域が得意なら原曲キーで合いやすい曲だ。

まっすぐとした発声で、高音の伸びの美しさにこだわってほしい。

■歌いやすいタイプの曲を見つけよう！

カラオケで気持ちよく歌えそうな曲が見つかっただろうか？ うまく歌うことも楽しみ方のひとつだが、特に大切なのは思い切り楽しむことだろう。自分が歌いやすいぴったりの曲を選んで、カラオケを存分に楽しんでほしい。

TEXT BY MarSali

