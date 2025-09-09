ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国北京で親密な雰囲気で対話をする映像が公開された。

ロシア国営放送である全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社（VGTRK）所属のパーベル・ザルビン記者は8日（現地時間）、自身のテレグラムチャンネルを通じて、両首脳の非公開対話の場面を収めた映像を公開した。

映像には、プーチン大統領と金委員長がプーチン大統領の専用リムジン「アウルス」の後部座席に並んで座り、言葉をやり取りする様子が映されていた。

BGMが流れており会話の内容は聞こえなかったが、2人は互いに体を傾け手振りも交えて真剣に意見を交わしながらも、笑顔も見せるなど親しげな様子を見せている。

続いて、両首脳がそれぞれ通訳を1人ずつだけ伴い、茶を飲みながら一対一で会話する場面も公開された。映像は、9月3日に行われた中国・戦勝節80周年の閲兵式（軍事パレード）と晩餐会に出席した直後、両首脳が会談場へ一緒に移動し、代表団が同席した拡大会談を終えた後に続いた一対一会談の場面を収めている。

プーチン大統領と金委員長は、拡大会談で約1時間30分議論したことに続き、別途1時間ほど単独で対話を続けた。

プーチン大統領はこの席で、北朝鮮のクルスク作戦支援について「決して忘れない」と感謝を示し、金委員長はロシアを助けることは「兄弟の義務」だと応じた。

両首脳は2019年ロシア・ウラジオストクで行われた初首脳会談以降、2023年のボストチヌイ宇宙基地、2024年の平壌（ピョンヤン）に続き、今年は北京まで、毎年会いながら密着関係を誇示している。