ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬2025Ç¯9·î6Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂæÉ÷¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÆü¤ÏÃ´Åö²Ý¤È»ÔÆâ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò»ë»¡¡×
9·î1Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼¿¦¡¦¼º¿¦¤â¤·¤¯¤ÏµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¤Ë¡ÖµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï6Æü¤ËX¤Ç¡ÖËÜÆü¤ÏÃ´Åö²Ý¤È»ÔÆâ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò»ë»¡¡×¤È¡¢Á°Æü¤Î5Æü¤ËÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÍÉ÷Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À»ÔÆâ¤ò»ë»¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²²Õ½ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö°ËÅì»ÔÆâ¤Ç¤âÆÍÉ÷¤Ç²°º¬ºà¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÌ±²È¤ËÈï³²¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É³Æ½ê¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¤ÏºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÈï³²¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËX¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹É÷¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤âºÜ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¡ÖºÒ³²ÍâÆü¤ËËÉºÒÉþÃå¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢²Ã¹©¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡×¡Ö¼«»£¤ê¤Ï¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
