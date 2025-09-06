もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位！（第1位はもちろんインド）

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、日本全国の美味しいカレーの中から、今回は東京都にあるコリアンダーシードが効いた特徴的な美味しいカレーをご紹介したい。

お店の名前は「COFFEE HALL くぐつ草」だ。

・1979年（昭和54年）創業の老舗喫茶店、それが「COFFEE HALL くぐつ草」

こちらのお店の創業は1979年（昭和54年）。

1979年（昭和54年）といえば、ソニーの世界的な大ヒットとなるウォークマンが発売され、スペースインベーダーが大流行、自動車電話サービスが開始され、ドラえもんの放送が開始されるなど、現在に繋がっていく便利で時間を効率的に楽しむことができる電化製品やサービスが多く提供された年。

そんな時代に生まれた喫茶店は今なお多くの人々に愛されているのだ。



また店内は地下にあるのだが、秘密基地のような洞窟に繋がっていく階段はまるで異空間へのアプローチのようになっている。このお店の空間全体についても非常に特徴的であり、「COFFEE HALL くぐつ草」の素晴らしい点なのだ。



・絶品のカレー

こちらのお店ではカレー以外のメニューもあるのだが、初めて訪れるのであれば必ずカレーを味わってみてもらいたい。



カレーセットをオーダーすると、カレーに加えて



ミニサラダとドリンクが付く。ミニサラダは非常に凝っていて、3種類のショートパスタが1個ずつ、そして空を飛ぶ鳥の形をしたニンジンが添えられている。このサラダも非常に美味しい。



カレーのライスは硬めに炊かれており、レーズンがトッピングされている。

スパイスと玉ねぎの甘みがしっかりと効いたカレーとライス、そしてレーズンとの相性は抜群。

そして何度か噛み締めていくとコリアンダーシードの爽やかな香りを感じることができる。この偶然のコリアンダーシードの香りが何とも言えない鮮やかな彩りをこのカレーに加えているのだ。



サラダの卵をカレーと一緒に味わっても、美味しい味わいを楽しめる。



非日常的な空間で最高の癒しの時間を楽しめる吉祥寺の名店「COFFEE HALL くぐつ草」。

日々の何かに疲れた時にこちらのお店を訪れてみてはいかがだろうか。

＜お店の情報＞

お店 COFFEE HALL くぐつ草

住所 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-7-7 島田ビル Ｂ１Ｆ

営業時間

10:00 - 22:00

