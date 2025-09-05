新車418万円！ スバル「“新”4人乗りスポーツカー」発表！ 斬新イエローボディ×黄色アクセントのインテリア採用！ 「BRZ STIスポーツ YELLOW EDITION」抽選販売へ！

　スバルは2025年9月5日、4人乗りクーペ「BRZ」の特別仕様車「STIスポーツ YELLOW EDITION（以下、STIスポーツ イエローエディション）」を発表しました。

　BRZは、235馬力／250Nmを発揮する2.4リッター水平対向エンジンを搭載したFRレイアウト（後輪駆動）のピュアスポーツカーです。

　新たに設定されるSTIスポーツ イエローエディションとは、どのようなモデルなのでしょうか。

　STIスポーツ イエローエディションは、最上級グレード「STIスポーツ」をベースとした特別仕様車で、その名の通り、エクステリアはボディカラーに「サンライズイエロー」を採用しています。

　18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントはブラックでコーディネートされ、ブレンボ製のブレーキとゴールドキャリパーが備わるなど、特別感のある外観が特徴です。

　インテリアは、シートやステアリングホイールなどにイエローのステッチがあしらわれたほか、ドアトリムにもイエローの専用刺繍が施され、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げました。

　BRZ STIスポーツ イエローエディションの価格（消費税込）は、6速MTが418万円、6速ATが421万3000円。

　300台が限定販売され、2025年9月5日から10月5日の期間中に全国のスバル販売店にて抽選エントリーが受け付けられます。