°¦¤ÈË½ÎÏ¤È¶ÚÆù¤Î¥¯¥£¥¢¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼Ìò¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥à¥¥à¥¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¿¶¸¿®¡Ù¤Î¥í¡¼¥º¡¦¥°¥é¥¹´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥£¥¢¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥Æ¥£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ÇÆ¯¤¯¥ë¡¼¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡¢Ìî¿´Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡£»ÙÇÛÅª¤ÊÃË²ÈÂ²¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬¡È°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤ËË½Áö¤·¡¢Æó¿Í¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤Ç¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¤³¤ÎË®Âê¤ËÃåÌÜ¡¢¡Ö°¦¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ÃÈô¤ó¤ÀÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡Ö¶¯¤¤½÷À¤È°¤¤ÃË¤É¤â¤¬ºÇ°¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹ÏÃ¤À¤è¡×¤ÈÄ¶´Ê·é¤ËÀâÌÀ¡£¡È¶¯¤¤½÷À¡É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥à¥¥à¥¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£·àÃæ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤¬²¼¤¹ºÇ°¤Ê·èÃÇ¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¶ÚÆùÈþ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¸ø³«Ãæ
© 2023 CRACK IN THE EARTH LLC; CHANNEL FOUR TELEVISIONCORPORATION ALL RIGHTS RESERVED