Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬»ØÆî¡ª50Âå¡¦60Âå¤Î¼ºÇÔ²óÈò½Ñ¡§NISAÏÈ³°¤Ç´¶¾ð¤òÀÚ¤ë¡ÖÇã¤¤¤ÈÇä¤ê¤ÎÍ½Ìó¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ñ»º¤¬ÇúÂ®¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Åê»ñÊýË¡¤Ï¥³¥ì¡ª50Âå60Âå¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢NVIDIA¡¢TSMC¡¢¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¤ÎÀ®Ä¹³ô¤òÎã¤Ë¡¢NISAÏÈ³°¤ÇÁý¤¨¤ëÁªÂò»è¤È¡ÖÇã¤¤»þ¤ÎÌÂ¤¤¡×¤ò¤É¤¦Àß·×¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤ò¸ì¤ë¡£NISA¤Ï¾å¸Â¤¬ÌÀ³Î¤À¤¬¡¢ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë°ì³ç¤«Ê¬³ä¤«¡¢Æ±¤¸ÌÃÊÁ¤«Ê¬¤±¤ë¤«¡¢È½ÃÇ¼´¤¬Áý¤¨¡¢ÌÂ¤¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Ä»³¤»á¤¬Äó¼¨¤¹¤ë²ò¤Ï¡¢º£¤Î°ì¼ê¤Ë²Ã¤¨¡Ö°ìÄê²Á³Ê¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¤òÀµ¼°¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯ÆóÃÊ¹½¤¨¤À¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤âÁÛÄêÆâ¤Ë¼ý¤á¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢50Âå60Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¸µËÜÔÌÂ»¤òÈò¤±¤Ä¤Äµ¡²ñ¤âÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¡£º¹¤·ÃÍ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤³¤¬ËÜ¼Á¤Ç¡¢º¹¤·ÃÍ¤Ï»ØÄê²Á³Ê¤ÇÌóÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½Ìó¤ÏµÁÌ³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¸«ÊÖ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬³Î¼Â¤ÊÌóÄê¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¼ûµë¤Î¹½Â¤¤òµ¯ÅÀ¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢²ø¤·¤µ¤òÇÓ¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹âÃÍ¤ÇÇä¤ëÍ½Ìó¡×¤âÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤òµ¡³£²½¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£Çã¤¤¤ÈÇä¤ê¤Î¥ëー¥ë¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶²¤ì¤äÍß¤Ç¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£ETF¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ã»´ü¤Î²óÅ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÊÝÍ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»È¤¤Êý¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬ËÜÆ°²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÌÜÅö¤Æ¤ÎÍðÍÑ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤È¤¤¤¦²ü¤á¤âÌÀ³Î¤À¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍ½Ìó¡á´¶¾ðÇÓ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎÁ°Äó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢NISAÏÈ³°¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ä¹Í¤¨Êý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡£ÀïÎ¬¤ÎÀß·×Îã¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î°·¤¤Êý¡¢º¹¤·ÃÍ¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹Ê¬¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀß·×¤ÏËÜÊÔ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ä»³¤»á¤¬Äó¼¨¤¹¤ë²ò¤Ï¡¢º£¤Î°ì¼ê¤Ë²Ã¤¨¡Ö°ìÄê²Á³Ê¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¤òÀµ¼°¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯ÆóÃÊ¹½¤¨¤À¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤âÁÛÄêÆâ¤Ë¼ý¤á¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢50Âå60Âå¤Î¤è¤¦¤Ë¸µËÜÔÌÂ»¤òÈò¤±¤Ä¤Äµ¡²ñ¤âÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¡£º¹¤·ÃÍ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤³¤¬ËÜ¼Á¤Ç¡¢º¹¤·ÃÍ¤Ï»ØÄê²Á³Ê¤ÇÌóÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½Ìó¤ÏµÁÌ³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¸«ÊÖ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬³Î¼Â¤ÊÌóÄê¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¼ûµë¤Î¹½Â¤¤òµ¯ÅÀ¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢²ø¤·¤µ¤òÇÓ¤·¤¿¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹âÃÍ¤ÇÇä¤ëÍ½Ìó¡×¤âÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤òµ¡³£²½¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£Çã¤¤¤ÈÇä¤ê¤Î¥ëー¥ë¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶²¤ì¤äÍß¤Ç¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£ETF¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ã»´ü¤Î²óÅ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÊÝÍ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»È¤¤Êý¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬ËÜÆ°²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÌÜÅö¤Æ¤ÎÍðÍÑ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤È¤¤¤¦²ü¤á¤âÌÀ³Î¤À¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍ½Ìó¡á´¶¾ðÇÓ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎÁ°Äó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢NISAÏÈ³°¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ä¹Í¤¨Êý¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡£ÀïÎ¬¤ÎÀß·×Îã¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î°·¤¤Êý¡¢º¹¤·ÃÍ¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹Ê¬¤¬¸ì¤é¤ì¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀß·×¤ÏËÜÊÔ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¡Ö¾®¤µ¤ÊÀáÌó¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê»ñ¶âÁý²Ã¤ËÃíÎÏ¤ò¡×»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¼é¤ë¤Ù¤´ðÈ×¤Å¤¯¤ê
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¡ÖÅê»ñÀè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×50Âå¡¦60Âå¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¡ÈÅê»ñÀè¤è¤êÀß·×¡É¤¬¥«¥®
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ÆÉ¤à¡ÖS&P500¡×¡§´ØÀÇ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£