辻希美、朝4時まで第5子を抱っこするも翌日生配信…「昨日寝てなくない？」タフすぎる産後にファンも心配

9月2日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルで生配信をおこなった。辻は8月8日に第5子となる次女を出産しているが、タフさが話題となっている。

「辻さんのYouTubeチャンネルは、出産当日から休むことなく投稿されています。出産前から撮りためていたのでしょうが、2〜3日に1回のハイペースで更新されていて、ファンからも驚きの声が集まっています」（芸能ジャーナリスト）

2日の11時頃、Instagramのストーリーズを更新した辻は、《訳あって…11:30頃から少しだけYouTubeの生配信します》と、生配信を緊急告知。生配信には、次女の夢空ちゃんを抱っこしながら話す辻の姿が映っていた。

「配信冒頭で『無事に産まれました』と、母子ともに健康であることを報告した辻さん。今回生配信に至った経緯として、同日に投稿予定だった出産動画のチェックに時間がかかり、あげられないかもしれないというトラブルが発生したことを報告しました。

さらに、『YouTubeを始めて7年、これまで週3回更新する形を続けてきて、ここで穴が開いちゃうのが自分的に嫌で』と理由を明かし、生配信を決行したとコメントしたのです」（同）

産後約1カ月にもかかわらず、プロ根性を見せた辻。そんな姿に、YouTubeのコメント欄には、体調を心配する声が多数寄せられた。

《辻チャンネルは産休育休無いんだ…》

《あれから寝れましたか？》

《昨日寝てなくない？無理すると後に響くよ》

ファンから懸念の声があがった理由には、前日に辻が明かしていた過酷な育児の状況が影響していると、前出の芸能ジャーナリストが指摘する。

「辻さんは、生配信の数時間前の午前4時すぎに、Instagramのストーリーズをアップ。そこでは、『4:14』という時刻のスタンプとともに、《ミルク飲んでも寝なくてずっと抱っこ》《眠い…》と寝ない次女を朝までずっとあやしている状況を報告していたんです。

辻さんが寝ていない状況を知っていたファンは、生配信自体にも驚いたはずです。まだ産後直後の不安定な時期ですから、心配せざるを得なかったのでしょうね」

実際、配信では、ファンから「無理しないで」という声が多数届き、辻もその声に反応。ファンの声を受け止めながらも、「無理しないといけない」と、本人も焦りを明かしていたという。

「出産した日は、子供たちの夏休み真っただなか。産後と夏休みが重なりバタバタしていたことで、動画を撮る余裕もない状況だと明かしました。

ストックもまったくないといい、『若干焦りもある』と本音を吐露。『これからは生配信が増えるんじゃないか』と、配信方法を変えていくことも視野に入れているようです。環境が変わり、葛藤もあるようです」

たたでさえ大変な育児。体が資本のタレントとして、うまく息抜きもしてほしい。