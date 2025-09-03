まだ9月に入ったばかりというのに、マジックを6とした阪神のリーグ優勝が目前に迫っている。

【もっと読む】巨人に漂う不穏な空気…杉内投手チーフコーチの「苦言連発」「選手吊るし上げ」が波紋広げる

2日現在、2位巨人とのゲーム差は16。開幕前は優勝を争うとみられたが、巨人は今季の阪神戦7勝17敗と大きく負け越し。あと1試合を残し、史上最多の18敗を喫した2023年に次ぐ負け数となっている。「阪神に独走を許した“A級戦犯”」といっていい。

先週末の甲子園での3連戦が今季を象徴していた。4-3、2-3、4-5と全て1点差で1勝2敗。巨人の今季の1点差試合は21勝25敗だが、優勝した昨季は25勝21敗と真逆だった。阪神戦の1点差試合も、昨季は7勝2敗と圧倒したにもかかわらず、今季は6勝8敗と負けが先行。特に夏場の7月以降の甲子園では、1勝5敗と競り負けている。

勝ち切れない理由は何か--。まずは失策数だ。2日現在、69でリーグワースト。最も少ない阪神は49だから、その差は歴然としている。

「今年は守り切れなかった印象です」と巨人OBで元投手コーチの高橋善正氏がこう続ける。

「8月31日の阪神戦で、佐藤輝の右翼ポール際の高く上がった飛球を右翼の中山が捕球できず、適時二塁打にしてしまった。失策はつかなかったが、完全に守備のミスです。左翼方向へ吹く浜風に流されたというが、プロなんだから飛球は捕って欲しいというのが投手の本音。本職は内野の中山が、打撃優先で慣れない外野を守っているのも一因でしょう。田中将の日米通算200勝がかかった先月28日の広島戦でも、1点リードの二回1死満塁から、遊ゴロを泉口がバウンドを合わせ損ねてはじき、三塁から同点の走者が生還した。併殺ならチェンジだけに、田中将が気の毒でした。泉口は打率リーグ2位。得点力不足の打線にあって、打撃面を優先するひずみが、守備のミスの多さにつながっています」

守れない上に、攻撃ではなかなか走者を送れない。犠打成功率は.771でリーグワースト。捕手出身の阿部慎之助監督（46）は緻密な野球を好むが、選手が応えられていないのだ。

7月17日のヤクルト戦で、泉口が無死一、二塁から犠打を試みるもスリーバント失敗。阿部監督は「バントだったり、細かいことができなかったから、向こうに流れをあげちゃった」と1点差の敗戦後に嘆いたが、巨人でバッテリーコーチやファームの打撃コーチなどを歴任した秦真司氏がこう言った。

「その後、8月（17日）の阪神戦でも2点を追う九回無死一、二塁から増田大がスリーバントを失敗した試合があった。はっきり言って技術不足です。泉口や増田大はしっかり犠打を決めて欲しい役割の選手。今季の巨人が貯金をつくれず四苦八苦したのは、こういう部分のミスが多いためで、それが数字に表れています」

投手陣はどうか。イニング別の失点は、五回の60が最も多く、46失点の三回、45失点の八回が続く。前出の秦氏がこう言う。

正捕手が甲斐で変わったリード面

「五回は勝利投手の権利がかかり、先発投手が疲れてくるイニング。今季はエース戸郷を筆頭に井上、田中将など、開幕前に期待していた先発陣が軒並み崩れたことが一因。そのしわ寄せがリリーフ陣、特に八回の失点の多さにつながっているのではないでしょうか」

救援防御率は2.72。これは阪神に次ぐリーグ2位だから決して悪くはないのだが、勝ちパターンのリリーフ陣がいまひとつ。八回は昨季守護神を務めた大勢が登板するケースが多いが、今季は7勝4敗、防御率2.29。対戦別では中日戦4.50、広島戦3.24、ヤクルト戦2.79にとどまる。前出の高橋氏が話を引き取る。

「大勢は絶対的な抑えだった頃と比べ、失点する試合が目立ちます。先発陣が脆弱だと、リリーフ陣がブルペンで肩をつくるケースが増えてくるので、たとえ登板がなくても、全体的に負担がかかるもの。八回は試合が動くことが多く、失点がそのまま1点差試合の敗戦につながっていく。かつて勝ちパターンだった中川も今季は良くない。31日に4失点したのは七回だったが、阿部監督の投手交代が遅いのも気になった。見切りが早かった原前監督を反面教師にしているのかもしれないが、今季は終始、投手交代が遅い。接戦を落とす一因だと思います」

秦氏は「正捕手が代わった影響も否定できないでしょう」とこう続けた。

「巨人は今季、甲斐をFA補強しましたが、投手陣が甲斐と息の合っていない試合が多かったのではないか。主戦捕手を昨季までの岸田に戻したところから、投手陣も落ち着いたように見えます。昨季のように岸田を軸に、1点差を守りたい時は小林、打撃に転じたい時は大城卓を併用した方が、接戦を拾えたのではないか。結局、マルティネスという抑えの最強助っ人を補強したのに、リードを保って九回につなげなければ、宝の持ち腐れです」

早々とセの灯を消した巨人の罪は重い。

◇ ◇ ◇

そんな巨人のチーム内の雰囲気も最悪といっていい。ここにきて杉内投手チーフコーチのストレスが爆発。選手に苦言を連発しているが、「選手を吊るし上げる前に、やることがあるだろう」という声も上がっている。いったいいま、巨人に何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。