´Ä4¡Ö³Þ´Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤ÇÀÚÂØ¹©»ö
¡¡²£ÉÍ»ÔÆ»Ï©¶É¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡¢±É¶è¤Ë¤¢¤ë´Ä¾õ4¹æÀþ¤Î³Þ´Ö¸òº¹ÅÀ¤Î·Á¾õ¤ò¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÄ«5»þº¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤ê¤ãµ´¤Ç¤·¤ç¡ª¡Û²þÎÉ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶ÊÑÂ§6º¹Ï©¡×¡ÊÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡³Þ´Ö¸òº¹ÅÀ¤Ï¡¢ÅìÀ¾Êý¸þ¤Î´Ä¾õ4¹æÀþ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ»23¹æ¸¶½ÉÏ»¥Ä±ºÀþ¡Ë¤Ë¡¢¸ÍÄÍ±ØÊýÌÌ¡¢ËÜ¶¿Âæ±ØÊýÌÌ¡¢³ùÁÒ¡Ê¾®ÂÞÃ«¡ËÊýÌÌ¡¢ÂçÁ¥±ØÊýÌÌ¤ÎÆ»Ï©¤¬°ìµó¤Ë½¸¤Þ¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¶Ë¤á¤ÆÊÑÂ§Åª¤Ê6º¹Ï©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê»ö¸Î¤âÉÑÈ¯¡£ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ»ö¸ÎÂ¿È¯¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¿Í¿È»ö¸Î·ï¿ô¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Æâ¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6º¹Ï©¤Ï3ËÜ¤ÎÆ»¤¬1ÅÀ¤Ç¸òº¹¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢1ËÜ¤Ï¤ä¤ä¤º¤ì¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï½½»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë3¤ÄÂ¸ºß¡£¤½¤Î¤¿¤áËýÀÅª¤Ë½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¹©»ö¤Ï¡¢¸ò¤ï¤ëÆ»Ï©3ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÁ¥±ØÊýÌÌ¡ÊÆîÀ¾Êý¸þ¤Î¸©Æ»¡Ë¤ÈËÜ¶¿Âæ±ØÊýÌÌ¡ÊËÌÅìÊý¸þ¤Î»ÔÆ»¡Ë¤ò·ë¤ÖÆ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢¡Ö½½»úÏ©¡ß3¡×¤«¤é¡¢Æ»Ï©¤ÎÀÜÂ³³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÃú»úÏ©¡Ü½½»úÏ©¡ÜÃú»úÏ©¡×¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ä¾õ4¹æÀþ¤Ï¼ÖÀþ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÅìÂ¦¤Ï4¼ÖÀþ¡Ü¸ÍÄÍ±ØÊýÌÌ¤Ø¤Î±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎ®¤ì¤ò²þÁ±¤·¤Æ½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¹©»ö¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þº¢¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Íâ10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÄ«5»þ¤Þ¤Ç¤«¤«¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢Æ»Ï©¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤â¿®¹æ¤Î¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»Ï©¤Î·Á¾õ¤äÄÌ¹Ô·ÁÂÖ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¡¢´Ä¾õ4¹æÀþ¤Ê¤É¤«¤é³ùÁÒÊýÌÌ¤Ø¤Îº¸ÀÞ¿ÊÆþ¤Ï¡¢Ä«7»þÈ¾¤«¤é8»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¸Â¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤â°ú¤Â³¤¹©»ö¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÂç¤¤ÊÊâÆ»¶¶¤ÏÅ±µî¤·¡¢´Ä¾õ4¹æÀþ¤Î¤ß¤ò¤Þ¤¿¤°¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¡£ÌµÅÅÃì²½¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¹©»ö¤¬´°Î»¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¡¢¤³¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢·÷±ûÆ»¤Î°ìÉô¤ò¹½À®¤¹¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö²£ÉÍ´Ä¾õÆîÀþ¡×¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Þ´Ö¸òº¹ÅÀ¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢¤³¤Î²£ÉÍ´Ä¾õÆîÀþ¤ÎÀ°È÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤à°ìÏ¢¤Î³¹Ï©À°È÷»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£