板野友美プロデュースの人気カラコン「シークレットキャンディーマジック」新色＆機能アップで進化

板野友美さんがイメージモデルを務める「secret candymagic（シークレットキャンディーマジック）」が、9月1日より待望のリニューアル！1dayと1monthの両シリーズに新色が加わり、さらにスペックも大幅にアップしました。ラメ入りの新作カラーはもちろん、UVカットやうるおい成分、高含水レンズへの変更など、より快適で魅力的なカラコンへと進化。全ラインナップや限定カラー、キャンペーン情報まで詳しくご紹介します。

ラメ入り新色で瞳がもっと輝く♡

今回新登場するラメ入りカラコンは「Lame Beige（ラメベージュ）」「Lame Brown（ラメブラウン）」「Lame Gray（ラメグレー）」の3カラー。

Lame Beige（ラメベージュ／1dayのみ）

価格 1,780円（税込）※10枚入り

オーロララメがきらめく高発色ベージュ。甘さとツヤ感で盛れ感がアップ♡

Lame Brown（ラメブラウン）

1day 価格 1,780円（税込）※10枚入り／1month 価格 1,650円（税込）※2枚入り

ゴールドラメがふんわりきらめき、光をまとったような愛され瞳に。

Lame Gray（ラメグレー／1dayのみ・ドン・キホーテ独占先行）

価格 1,780円（税込）※10枚入り

グレーにオーロララメをプラスし、抜け感と華やかさを両立。

どの角度から見ても輝くデザインで、普段使いはもちろん、特別な日のメイクにもぴったりです。

【GYUTAEプロデュース】espoir日本限定クッション「21Pピーチアイボリー」新登場

水光デザインとスペックも進化！

人気の水光デザイン「Butter Brown（バターブラウン）」「Pulmo Gray（プルモグレー）」の1dayは、軸固定仕様にリニューアル。レンズが回らず、常に“可愛い位置”をキープできるのが嬉しいポイントです。

さらに1dayはUVカット機能やうるおい成分を追加し、高含水58％のレンズへスペックアップ。長時間つけても快適な着け心地を実現しました。

加えて、1day・1monthともに取り扱い度数を-10.00まで拡大し、幅広いニーズに対応しています。

キャンペーンで新色をお試し♪

リニューアルを記念して、直営ショップ限定キャンペーンを実施中。

2025年9月1日より、「シークレットキャンディーマジック ワンデー」を1箱購入すると、1day1枚入り×4箱がプレゼントされます。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

板野友美×カラコンで叶える新しい私♡

板野友美さんがイメージモデルを務める「シークレットキャンディーマジック」は、新色ラメ入りカラコンやスペック強化でさらに進化。

1day・1month合わせて全40カラーという豊富なラインナップから、自分にぴったりの瞳を見つけられます。

度数拡大や限定カラー、さらにお得なキャンペーンも見逃せません。キラキラ輝く瞳で、新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♡