セブンでも「お月見」シリーズ発売！スイーツにお弁当...第1弾のラインアップは3種類。

セブン-イレブンでは、2025年9月2日から10月6日まで、「お月見」シリーズ商品を販売します。

第1弾は月モチーフがかわいい3種類

中秋の名月に向けて、月をモチーフにしたスイーツや弁当など、「お月見」シリーズを販売します。第1弾から第3弾まで、約4週間にわたって季節限定メニューが順次登場。

第1弾のラインアップは、以下の通り。

・おつきみるくぷりん

見た目のかわいさと口どけのよさが特徴。雲のようなミルクホイップの中央に、満月をイメージした丸いカスタードホイップがのっています。

カスタードホイップは、人気のダブルシューにも使われるこだわりのカスタードに、なめらかなホイップを合わせた卵の風味が広がるクリーム。

さらに、その下にはほろ苦いカラメルソースが隠れ、とろけるような食感と優しい甘さのアクセントになった贅沢な味わいです。

価格は259円。

沖縄県を除く全国の店舗で販売します。

・お月見クレープ

夜空に浮かぶ月とふわふわの雲をイメージしたデザイン。真っ黒なココアクレープが夜空をイメージし、白いミルクホイップが雲、黄色いプリンクリームが月を表現しています。

中には甘じょっぱいみたらしソース入り。ミルクホイップの優しい甘さとバニラ香るプリンクリームが絶妙にマッチした和洋折衷スイーツです。

価格は270円。

沖縄県では9月11日から順次販売します。

・お月見チーズつくね弁当

山芋入りでふんわり仕上げた鶏つくねに、チェダーチーズとモッツァレラ入りのクリーミーソースをトッピング。シャキシャキれんこんが食感のアクセントになっています。

御飯はかつおだし香る優しい味わいで、小松菜の煮物・きのこ玉ねぎバター醤油炒め・きんぴらにんじん・さつま芋の甘煮を盛りつけたお弁当です。

価格は429円。

全国の店舗で販売します。

店舗によって価格が異なる場合があります。また、一部店舗では取り扱いのない商品や、商品名・仕様が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部