ぴよりんSTATION ／新名物のぴよりんがモーニングに登場！

「ぴよりんプレート」1200円

名古屋の定番みやげとして人気の“ぴよりん”を扱うカフェ。一つひとつ丁寧に仕上げたキュートなぴよりんが楽しめます。プレートやサンデーなど、イートイン限定のメニューもあるのでチェックしてみて！

7〜11時提供の「ぴよりんプレート」はドリンク、ぴよりん、トースト、サラダ、ヨーグルトが付いています。

「ぴよりんシュガー」ドリンク代＋200円

ぴよりんを模った砂糖がカップにちょこんとのった「ぴよりんシュガー」。かわいすぎです！

JR名古屋駅のコンコースにあり、気軽に利用できる

■ぴよりんSTATION カフェ ジャンシアーヌ（ぴよろんすてーしょん かふぇ じゃんしあーぬ）

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋駅 名古屋中央通り

TEL：052-533-6001

営業時間：7〜22時（21時30分LO）

定休日：無休



カフェヨシノ 名駅店／店舗限定の“和モニ”で朝からなごやめし三昧

「和食モーニング」ドリンク代 （ブレンドコーヒー480円〜）＋550円

名古屋市郊外を中心に展開する喫茶チェーン。朝からなごやめしが楽しめる和食モーニングは名駅店限定です。ドリンク代のみで付くトースト&ゆで卵やサラダセット＋350円も。

6時30分〜11時提供の「和食モーニング」にはどて煮、味噌串カツ、だし巻き玉子、きゅうり浅漬け、白飯、お吸い物が付きます。

夜は焼き鳥やどて焼きが楽しめる居酒屋 「炭火焼き鳥とどて料理 大衆酒場 治兵衛 名古屋駅店」に

■カフェヨシノ 名駅店（かふぇよしの めいえきてん）

住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-17-21 名鉄イン名古屋桜通1階

TEL：052-583-8600

営業時間：6時30分〜14時（土・日曜は〜12時）

定休日：無休



リオン菓子店／気分はパリジェンヌ♪ 朝からリッチに優雅な休日

「パリの朝ごはんセット」（リオンブレンド638円〜）＋858円 ドリンク代

行列のできる人気店「Cafe deLyon」の4号店。モーニングは、フランスバターを使ったパリッ&モッチリの朝焼きクロワッサンが主役です。フランスの伝統的な焼き菓子やスイーツを食後のデザートに満喫するのもおすすめ。

9時〜11時30分提供の「パリの朝ごはんセット」は、焼きフランスバターのクロワッサン、サラダ（ボイルエッグ・チーズ・ハム）、自家製ジャム、フルーツヨーグルトが付いてボリュームも満点です。

日本三大観音の一つ「大須観音」から歩いてすぐの場所にある

■リオン菓子店（りおんかしてん）

住所：愛知県名古屋市中区大須2-14-3

TEL：052-291-4554

営業時間：9〜18時（17時30分LO）

定休日：火曜



コーヒーハウスかこ 花車本店／宝石のように美しい♥SNS映えも間違いなし！

「シャンティールージュスペシャル」ドリンク代（ブレンドコーヒー600円）＋400円

フルーツコンフィチュール、クリームチーズ、生クリーム、あんこなどを、＋150〜400円でトーストに盛り付けられるプレミアムセットが話題です。柳橋店のあんジャムや手頃なランチもおすすめ。

小倉あん＋生クリーム＋季節のコンフィチュール4種をのせたトースト「シャンティールージュスペシャル」はモーニング時間外も提供しています（単品800円）。

自家焙煎コーヒーのいい香りが広がる店内



モーニング喫茶 リヨン／焼きたてホッカホカのプレスサンドが無料！

「フルタイムモーニング」ドリンク代 （コーヒー500円）のみ

終日モーニングサービスの草分け店。ドリンク代のみで付くモーニングは、小倉あんや野菜サラダ、ポテトサラダのプレスサンドなど6種類揃います。モーニング以外の喫茶メニューもリーズナブルなのがうれしいですね。

8〜16時提供の「フルタイムモーニング」に付く6種類のプレスサンドがこちら。左上から「野菜サラダプレスサンド」「トースト＋玉子＋カステラ」、「サラダプレスサンド」、「フルーツプレスサンド」、「ピーナッツクリーム」。

プレスサンド、小倉あんプレスサンドのいずれか一品が付きます。

軽い昼食や3時のおやつ感覚で

「金シャチモーニング」700円※盛り付けは変更の可能性あり

名古屋城の二之丸庭園を眺めながらひと休みできるお店。

9〜11時（LO）提供のの「金シャチモーニング」は人気の名古屋城みやげ・金鯱サブレーがのった小倉トーストや、葵紋を描いたバタートースト、金箔ホイップが付きます。ドリンクは抹茶が人気！（繁忙期のモーニング提供は要問合せ、毎月8日は提供休止）

名古屋城の東門からすぐ。金箔抹茶やみつ豆などの甘味も楽しめる



白壁カフェ 花ごよみ／ドリンク代のみでOK！和洋選べるモーニング

「モーニングサービス」 ドリンク代 （コーヒー520円）のみ

モ ーニング提供は7時30分〜10時。トースト、おにぎり2個、 お粥（夏は冷やし茶漬け）から選べます。 いずれも茶わん蒸しとサラダ付いているのがうれしいですね。ネルドリップで抽出するコーヒーは香り豊か。

■白壁カフェ 花ごよみ（しらかべかふぇ はなごよみ）

住所：愛知県名古屋市東区主税町4-72-1アーバニア主税町1階

TEL：052-931-2346

営業時間：7時30分〜22時（21時15分LO）

定休日：無休



喫茶 まつば／名古屋最古!?の喫茶で元祖の味を堪能あれ！

「Bモーニング」ドリンク代のみ（ブレンドコーヒー500円）

小倉トースト発祥といわれる喫茶「満つ葉」の暖簾分け店として、昭和8年 （1933）に創業。浅〜深煎りのブレン ドやシングルオリジンなど、常時8〜9 種類の自家焙煎コーヒーが味わえます。

8~12時提供の「Bモーニング」は1/2トースト、小倉、ゆで玉子が付いています。

「元祖小倉トースト」450円

モーニングのほか、こんがりトーストした山型食パンでふっくら炊いた小倉あんをサンドした「元祖小倉トースト」も人気です。マーガリンのほどよい塩気がアクセントに。

今日営業する名古屋の喫茶としては 最も古いとか

■喫茶 まつば(きっさまつば）

住所：愛知県名古屋市西区那古野1-35-14

TEL：052-551-0669

営業時間：8〜17時

定休日：水曜



「名古屋セット」660円

常時約20種類の良質な豆を扱うコーヒー専門店。焙煎してから4日以内の豆がほとんどで、いつでも新鮮な豆を使ったコーヒーが味わえます。人気のモーニング「Aセット」460円にはコーヒー、1/2トースト、ゆで玉子が付きます（8時~10時30分提供）。週末は朝から行列必至なのでお早めに。

「金箔付金しゃち珈琲ぜんざい」660円

コク深いしゃちブレンドコーヒー と小倉あんが絶妙にマッチする「金箔付金しゃち珈琲ぜんざい」も人気。甘くてほろ苦い、大人味のスイーツです。

その日の為替で価格が変わる1ドルコーヒーも話題

「名古屋の味 小倉トーストモーニング」ドリンク代＋250円（モーニング時間外は単品490円）

北海道美瑛産の小麦を100%使用した食パン専門店。サックリふわふわの“熟香”と、しっとりもちもちの“絹香”、月替わりの食パンなどが並びます。モーニングのおすすめは定番の“絹香”の食パンを使用した「名古屋の味 小倉トーストモーニング」。湧き水と砂糖のみで炊いたつぶあんと生ホイップが絶妙にマッチします。ほかにも「おいし〜いバタートースト」モーニング（ドリンク代※つばめブレンド550円）＋150円なども。モーニングは8~11時提供。ジャムや自家製ラスクなども人気です。

食パンは 予約（電話可） がおすすめ

■つばめパン&Milk 名駅店（つばめぱん＆みるく めいえきてん）

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4-26-25 メイフィス名駅1階

TEL：052-433-6636

営業時間：8〜20時（19時30分LO）

定休日：不定休



BUCYO COFFEE／トーストにこんもりお手製あんこの山！

「小倉トースト（厚切り）」950円（薄切りは700円）

手作りの小倉あんが評判のお店。名物の「小倉トースト」は、山盛りのあんに冠雪 に見立てた生クリームがどっさり。手作りの小倉あんは甘さ控えめで、口当たりなめらかな生クリームとバターの塩気がマッチ、自家焙煎コーヒーともよく合います。また ドリンク、小倉トーストor小倉カイザー（モーニングの小倉は半分のせ）が付いた「小倉モーニング」850円も人気（7時15分〜10時30分提供）。

「小倉&きなこバター」700円

「小倉＆きなこバター」にのるきなこバターは煎り大豆のクラン チの食感が楽しい！「小倉トースト モーニング」に＋250円で注文できます。

ランチから軽食、 スイーツまでメニュー豊富

■BUCYO COFFEE（ぶちょー こーひー）

住所：愛知県名古屋市中村区名駅南1-10-9

TEL：052-582-3780

営業時間：7時15分〜17時（16時30分LO）

定休日：無休



珈琲処 カラス／あんこ＆生クリームはコーヒーとも相性抜群！

「名物！ あんトースト」550円

昭和47年（1972）創業、古きよき面影を残す純喫茶。ひと晩寝かせることで味と香りに深みをつけたコーヒーと、「名物！あんトースト」の組み合わせが人気をよんでいます。「名物！あんトースト」は小倉、バター、生クリームを食パンでサンド。某有名グルメドラマにも登場したお店の看板メニューです。

平日の8〜10時提供の「モーニングサービス」はドリンク代（カラスブレンドコーヒーのみ450円）にトースト（ハーフサイズ）が付きます。牛スジ肉とタマネギを長時間煮込む「カラス特製カレー」700円もおいしい！

「カラスのフロート 」800円（数量限定）

アイスにのったカラスのク ッキーがリアルな「カラスのフローと」も人気。フロート はコーヒー、コーラ、メ ロンソーダから選べます。

古い掛け時計や ラジオが配された レトロな雰囲気

■珈琲処 カラス（こーひーどころ からす）

住所：愛知県名古屋市中区栄1-12-2

TEL：052-231-1563

営業時間：8〜18時（土・日曜、祝日は9〜17時）

定休日：土曜（祝日の場合は営業）



AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY／和菓子店のあんことバタークリームの三重奏♪

「あんバタートースト」780円

ロースター併設のカフェが2025年2月にオープンしました。コーヒーは、東京・ 青山の人気店が焙煎から抽出まで監修。名古屋で親しまれる深煎りのブレンドコーヒーのほか、ご当地感のあるバーガーなどが楽しめます。

モーニングはドリンク代（ブレンド600円）＋300円でグラノーラがサービスです（7時30分〜11時提供）。

「八丁味噌バーガー」1730円

甘みとコクのある味噌のタレをたっぷりまとった、粗挽きのパティがジューシーな「八丁味噌バーガー」もぜひ。

青空をイメージした屋根が印象的

■AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY

（あおい せれすてぃ こーひー ろーすたりー）

住所：愛知県名古屋市東区東桜2-17-22

TEL：052-508-6650

営業時間：7時30分〜20時

定休日：第1・3水曜



