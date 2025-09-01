フランク ミュラーが紅茶と融合♡銀座で楽しむ特別イベントが開催！

時を愛するフランク ミュラーが、香り豊かな紅茶の世界と出会いました。銀座三越で2025年9月3日（水）から30日（火）まで開催される「FRANCK MULLER The Art of Time & Tea」では、人気コレクションをモチーフにした限定ブレンドティーや、GINZA SIX限定のパティスリーを楽しめるティーサロンが登場。五感で味わう「時」と「紅茶」の新しい体験をお届けします。

限定ブレンドティーと華やかなパッケージ

カラードリーム

クレイジー アワーズ

ハート トゥ ハート

「カサブランカ」「カラードリーム」「クレイジー アワーズ」「ハート トゥ ハート」の物語から着想を得た特別なブレンドティーが登場。

各1,512円（税込）のキューブ型パッケージには、フランク ミュラーのカラフルな文字盤がデザインされ、ギフトにも最適です。

ムレスナティーならではの豊かな香りと透明感のある味わいが、一杯ごとに時の流れを愛おしく感じさせてくれます。

ティーサロンで楽しむ贅沢なひととき

会場には期間限定のティーサロンがオープン。

和三盆きな粉サブレとバーチ ディ ダーマのセット（3,190円税込）や、パウンドケーキセット（3,300円税込）、本日のティグレセット（3,080円税込）が用意され、すべて60分間のティーフリーフロー付きです。

さらに、利用者先着1,000名には、ビザン数字がデザインされたオリジナルミニウォーターボトルをプレゼント。特別感あふれる銀座だけの体験が叶います♡

イベント詳細と来場のご案内

「FRANCK MULLER The Art of Time & Tea」は、銀座三越本館2階プロモーションにて開催。営業時間は10時～20時、ラストオーダーと購入は18時50分まで。

9月3日（水）のみ正午開店となり、10時から整理券を配布します。会期は9月30日（火）まで。問い合わせは03-3562-1111（大代表）へ。

紅茶と時計が織りなす唯一無二の世界観を、銀座で体感してみませんか？

時と紅茶が溶け合う特別な時間を♡

フランク ミュラーの美しい時の哲学と、ムレスナティーの繊細な紅茶が出会うことで生まれた「FRANCK MULLER The Art of Time & Tea」。

限定ブレンドやフリーフローのティーサロン、特別なノベルティまで揃う贅沢なイベントです。移ろう時間を愛し、心ときめく香りに包まれるひとときは、きっと日常をより優雅に彩ってくれるはず。

銀座でしか出会えない特別な体験を、ぜひ楽しんでください♪