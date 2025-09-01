パパさんと約2日間お留守番をすることになった2匹の猫さんたち。ママさんが不在の中、パパさんに普段は塩対応の猫さんがまさかの行動に…？

動画は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「パパさんの想いが報われた」「文句なく可愛いー♡」「パパのニヤけてる顔が想像できます」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ママ不在の日』に……パパには普段『塩対応な猫』が見せた→まさかの行動】

パパさんとのお留守番

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に登場した「ささみ」くんと「ホルン」くん。ある日、ママさんが趣味の登山に出かけるため、パパさんと約2日間のお留守番をすることになったそうです。

深夜に出発したママさんを見送った後、お腹が空いたささみくんと熟睡するパパさんの攻防戦が開始したそう。しかし、目の前で鳴いても、踏んだり噛んだりしてもパパさんは一向に起きず、結局いつもより1時間遅れの朝食になったといいます。

ささみくんの驚きの行動

まるで一つの技のようなジャンピングベッド潰しをホルンくんが披露した後は、朝のお手入れの時間。ささみくんの歯磨きと膝に乗せてのブラッシングを終え、次はホルンくんの番と思いきや…。ささみくんは膝から降りようとせず、降ろしても戻ってきたのだとか。

普段はパパさんに塩対応だというささみくんの突然のデレに、困りながらも嬉しさが隠しきれないパパさん。ささみくんを乗せたままホルンくんのブラッシングをすることにしたそうで、可愛いふたりに囲まれたパパさんの至福の時間になったようです。

甘えん坊なささみくん

ささみくんのデレモードは終わらず、夜も自らパパさんにくっつき、翌日の夜もパパさんの膝の上へ。ママさん不在の寂しさの表れでもあるようですが、完全に身を委ねて甘えるささみくんの姿に、ママさんはジェラシーを感じてしまったといいます。

その後、やっとママさんが帰宅すると、ささみくんとホルンくんはすぐに駆け寄って甘えていたそう。「さっきまでオレの膝の上におったのに」とちょっぴり寂しそうなパパさんなのでした。

投稿には「パパさんへのデレ期キターー！！」「ホルンくんの潰し方ww笑っちゃいました」「以前はパパはお触り厳禁だったささみがこんなに甘えん坊になって嬉しいです！」「良い顔するな～ささみ♡幸せだね」「パパさんに甘えて超リラックスモードのささみ君可愛すぎて笑っちゃった～」「パパさん良かったですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日常の様子が投稿されています。今回はデレモードだったささみくんの普段の塩対応ぶりも見ることができますよ。

