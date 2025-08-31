累計307万袋突破の人気商品が進化！のどを贅沢に潤す「ドモホルンリンクルのど飴」が9月1日よりリニューアル発売
パイン株式会社と株式会社再春館製薬所が共同開発した「ドモホルンリンクルのど飴」がリニューアルし、2025年9月1日(月)から全国のスーパーマーケットやドラッグストアで発売される。
【写真を見る】希少な高麗人参「長白参」
■注目の新素材を配合し、リニューアル！
パイン株式会社は、株式会社再春館製薬所とともに開発した同商品を3年ぶりに刷新。2020年に発売された際は、当初予測の3倍の出荷数を記録し、わずか10カ月で累計100万袋を突破した。2025年7月末時点では累計307万袋を超える販売実績を誇る。
今回のリニューアルでは、日本で初めてスキンケアにコラーゲンを配合したドモホルンリンクルの知見を活かし、新素材「発酵マルチプルコラーゲン」を新たに配合した。これは、食品加工で廃棄されていた鱧(ハモ)の皮を微生物で分解・発酵し、ペプチド化することで誕生したサステナブルな次世代型コラーゲンだ。さらに、貴重な高麗人参「長白参(ちょうはくじん)」、高い保水力で乾燥から体を守ってくれるといわれる白キクラゲ、熊本県不知火地方特産の幻の植物「不知火菊(しらぬいぎく)」といった和漢素材も引き続き使用している。
パッケージデザインは、くまモンのデザインでも知られる水野学さん(good design company代表)が担当。「ドモホルンリンクル」のブランドカラーである「スプリングブルー」を基調に、「再び春が巡るように、いつまでもすこやかでみずみずしくあるように」という願いが込められている。味はライチをベースにミントを加え、甘さを抑えたさわやかな仕上がりとなっている。
■半世紀の研究を象徴「発酵マルチプルコラーゲン」
ドモホルンリンクルで培ったコラーゲン研究を活かして鱧に発酵の力を加えた次世代型コラーゲンを新配合。
■希少な高麗人参「長白参」
再春館製薬所の独自原料である長白参は7年かけて大地の養分を吸収した高麗人参。
■のどを潤す「白キクラゲ」
「白い食材は体を潤す」と期待され、楊貴妃も愛用したと言い伝えられる伝統食材。
■ドモホルンリンクルの英知「不知火菊」
熊本県不知火地方に伝わる幻の植物。民間伝承と最新研究をかけ合わせた素材。
■商品特徴
■異色のコラボレーション
パインアメを手がけるパイン株式会社と、基礎化粧品「ドモホルンリンクル」を展開する再春館製薬所の共同開発により誕生。2020年に発売し、2度目のリニューアルでさらにパワーアップ。安心感と驚きが共存するのど飴。
■厳選素材と新素材の融合
高麗人参「長白参」、白キクラゲ、不知火菊に加え、コラーゲンのパイオニアであるドモホルンリンクルの知見を活かして、新たに「発酵マルチプルコラーゲン」を配合。潤い機能がさらに強化された。
■おいしさと機能性の両立
楊貴妃も好んだと伝えられるライチを採用し、あと味はミント風味。甘すぎないスッキリとしたあと味の上質な味わい。
■洗練されたパッケージ
幅広い世代に受け入れられるデザインを採用。ブランドの象徴である「スプリングブルー」を基調とした高級感のある仕上がりとなった。
■商品概要
商品名：ドモホルンリンクルのど飴
発売日：2025年9月1日(月)
発売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
名称：キャンディ
内容量：80グラム
味：ライチ味
希望小売価格：270円
今回のリニューアルについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のリニューアルの狙いは？
「ドモホルンリンクル誕生50周年」となる2025年。前回のリニューアルから3年ぶりに配合を見直し、新しい「ドモホルンリンクルのど飴」が誕生しました。肌ケア技術から生まれた、「うるおい」の発想を活かし、ドモホルンリンクルに採用されている素材を使用したこだわりののど飴です。
ーー今回のリニューアルの目玉は？
ドモホルンリンクルで培ったコラーゲン研究を活かして鱧に発酵の力を加えた次世代型コラーゲン「発酵マルチプルコラーゲン」を新配合しました。また、従来品から引き続き、再春館製薬所の独自原料であり、中国・長白山脈で7年かけて大地の養分を吸収した、貴重な高麗人参「長白参」、「白い食材は体を潤す」と期待され、楊貴妃も愛用したと言い伝えられる伝統食材「白キクラゲ」、熊本県の不知火地方でしか育たず、研究のたびに新しい成果が得られる潜在力を秘めた素材「不知火菊」を配合しています。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
「ドモホルンリンクル誕生50周年」となる2025年に、「ドモホルンリンクルのど飴」もぜひリニューアルをということでプロジェクトが進行しました。今までの「ドモホルンリンクルのど飴」についても多くのお客様にリピートいただいていますので、あえて味わいや全体のイメージを大きく変更せず、お客様のお声を参考にしつつ、配合素材の見直しを行いました。
ーーユーザーへのメッセージは？
「うるおい」に着目して開発したのど飴です。あと味もさわやかなライチ味で毎日お召し上がりいただいても飽きない味わいに仕上げました。ぜひこれからの乾燥の季節に向けてお召し上がりください。
ドモホルンリンクルの半世紀の研究を凝縮した次世代型のど飴。新たに生まれ変わった「ドモホルンリンクルのど飴」を、のどのすこやかな毎日のために試してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
