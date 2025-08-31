香港のＳＮＳで幽霊騒動が起こっている。ドライブレコーダーの映像に白い服を着た長髪の女性がゾンビのように歩く様子が映っていた。香港メディア「ディムサム・デーリー」が先日、報じた。

ＳＮＳで拡散している動画には、香港島北東部の北角（ノース・ポイント）の雲景道（クラウド・ビュー・ロード）で走行中に車のドライブレコーダーに、実体があるのかどうか不明な、謎の女性がとらえられている。

フェイスブックグループ「車ｃａｍ Ｌ（香港群組）」で共有した２９秒の動画には、白い服を着た長髪の女性が走行中の車に向かって、よろめきながらゾンビのように歩いてくる様子が映っている。女性は頭を少し下げたままで、顔は見えなかった。女性とすれ違った後、運転手はすぐに車を停車させたが、女性はいなくなっており、運転手はそのまま走り去った。

動画を投稿した人物は事件の起きた時期についての詳細は述べず、「怖がらせるためのいたずらなのか、超自然的な何かなのかは分からない」とだけ書いた。

この動画はＳＮＳで議論を巻き起こしている。ユーザーたちから「怖い！幽霊だ」「貞子みたい！」など、さまざまなコメントが寄せられた。また、雲景路で心霊現象が起きるというウワサに言及する人もいた。しかし、懐疑的なユーザーは「誰かが人を怖がらせるためにカツラをかぶっているのだろう」といたずらだと指摘する人もいた。