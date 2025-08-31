テニスの全米オープンで観客席に座っている子どもに選手が渡した帽子を大人の男が力づくで横取りする場面がとらえられた。ネットユーザーは男がある会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）だとして個人情報まで探り批判した。

外信によると、２８日に米ニューヨークで開かれた男子シングルス２回戦に出場したポーランドのカミル・マイクシャク選手が試合後に観客席に座っていた少年に自身が使っていた帽子をプレゼントした。

少年が喜んで帽子を受け取ったが、隣に座っていた大人の男が腕を伸ばして帽子を横取りしてバッグに入れた。この場面はテレビカメラにそのまま写っていた。

少年は衝撃を受けた表情で男に「何をするのか」と大声を張り上げたが、男はこれを無視したという。

動画が拡散すると世界のネットユーザーは「子どもへのプレゼントを盗むとは利己的だ」「会場への出入りを禁止すべき」「今年一番のクズ」などとしながら批判した。

一部ネットユーザーは少年の帽子を奪った男性がポーランドで会社を経営するＣＥＯだとして個人情報まで探し出した。

後にこの騒動を知ったマイクシャク選手は自身の交流サイト（ＳＮＳ）に写真の少年を見つけてほしいと投稿した。