メイクのプロたちが「わざわざ無印良品で買っている」 理由のある名品







便利グッズが豊富に揃う「無印良品」。どれも優秀なモノぞろいの中で、数えきれないほどのスキンケア・メイクアイテムを試してきた美容のプロが「無印良品」で選んでいる理由のあるアイテムとは？ 複数のプロたちが指名買いしている、確かな実力をもった名品をご紹介。







サクッとはがせる

無印良品 はがして使えるコットン 86枚入・約85×60mm 399円 「液含みがよくけば立ちにくい。大判なサイズ感も◎」（佐々木志穂さん・デザイナー） 「サクッとキレイに4枚にはがれるから、コットンパックやネイルのリムーブにもってこい」（木部明美さん・ヘアメイク）







低刺激の中ならコレがいちばん

敏感肌用 化粧水 さっぱりタイプ 300mL 790円 「季節の変わり目や肌のゆらぎの時期など、とくにピリつきやすい時期に使用しています。この化粧水でしみた、ピリついたというの一度も聞いたことがありません。低刺激のものはたくさんあれど、結果これが一番優しいのでは？と思っています」(スガタクマさん・ヘアメイク）







地味だけどかえの利かない存在

細軸綿棒 200本ケース入 250円 「一般的な綿棒よりも細く、かつ芯が少しやわらかい。目まわりのタッチアップなど、繊細な場所で負担をかけないし、アイシャドウをチップ幅よりさらに細く引くときにも便利です」（岡田知子さん／ヘアメイク）



「一般的な綿棒の約半分の細さにもかかわらず、濡らしてもかたさがしっかりあるため、目元のメイクオフや細かな直しにジャスト。最低でも年に3個は購入するほど、ヘアメイクの現場では欠かせない」（扇本尚幸さん・ヘアメイク）







目利きのプロたちに聞いた名品

