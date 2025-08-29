【第81回プライズフェア】 8月21日 開催

BANDAI SPIRITSは、8月21日に開催された「第81回プライズフェア」にてプライズフィギュア、プライズぬいぐるみなどの新作を公開した。

「第81回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年1月から2026年3月に展開を予定しているプライズ景品を展示。

同社ではアニメ、マンガのキャラクターのプライズフィギュアをはじめ、巨大ぬいぐるみなどを展示。プライズフィギュアは「ドラゴンボール」や「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」などが様々なキャラクターが登場。

また、「賭博黙示録カイジ」からはプライズフィギュアに加え、劇中の「限定ジャンケン」、「Eカード」を再現したプライズ景品が展示された。

ガンダム45周年×初音ミク

To LOVEる-とらぶる-ダークネス

とある科学の超電磁砲

【ガンダム45周年×初音ミク フィギュア ザクぐるみ [初音ミクVer.]】【ガンダム45周年×初音ミク めちゃもふぐっとぬいぐるみ～ハロ～】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS ネメシス】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS 金色の闇 ストリートver.】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS 古手川唯 ポリスver.】【To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS 黒咲芽亜】【とある科学の超電磁砲 ESPRESTO-LEVEL5 Mental Out-食蜂操祈】

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

(C)福本伸行／講談社

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)BANDAI SPIRITS

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

(C)高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ

(C)SOTSU・SUNRISE (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※掲載内容は2025年8月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます