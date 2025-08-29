「心外無別法」が教えてくれる、人生に大切なこと

外出先で、激しい夕立が。「しまった」と、傘を持たずに出かけた自分を恨みますか？ それとも、乾き切ったアスファルトが濡れてゆく様を見て恵みの雨と捉えますか？

まもなく新学期。大人も子どもも感傷的な気持ちが訪れやすいこの時期ですが、少しでも心が穏やかな日々を送れるようにという気持ちを込めて、曹洞宗徳雄山建功寺の住職、枡野俊明さんの著書『禅ごよみ365日』から禅語のメッセージを10日間連続でお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

心のもちようで、人生の輝きが違ってくる

「心外無別法（しんげむべっぽう）」

心の外に仏法はない。すべては自分の心によって生じる。心の持ちようで、幸福にもなるし、不幸にもなる。

つらいことを経験して、「なぜ、よりによって自分がこんな目に遭わされるのだ」と考える人がいます。いっぽう、同じ状況で、「このつらさが、自分を人にやさしくできる人間にしてくれる」と受けとめる人もいる。心のもちようがまったく違うわけです。さて、どちらの人生が輝くものになるか。答えははっきりしていますね。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

