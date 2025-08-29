12星座別「恋愛マウンティング」あるある!?「獅子座（しし座）」のあなたは「恋人の肩書や外見でマウンティング」する!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人のことを友達に自慢してしまうことはありませんか？ 幸せ自慢やのろけ話なら微笑ましいですが、やりすぎるとマウンティングになってしまうこともあります。12星座別に、どんな恋愛マウントを取りやすいかみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■獅子座（しし座）……恋人の肩書や外見でマウンティング
人から注目され、話題の中心になることが大好きな獅子座。「私の恋人は特別」と思われたい気持ちが強く、恋人自慢をしてしまうことが多いでしょう。友達が恋人とののろけ話をすると、「自分の恋人はもっとすごい」「外見も肩書も一流！」などと張り合おうとしてしまうことも。かなりのマウンティング体質かもしれません。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし・みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
