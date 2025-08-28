アンビエントAIが24時間常在へ 中島聡、同時通訳・外食支援10〜15年で普及と語る
YouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」が公開した動画で、起業家でソフトウェアエンジニアの中島聡氏が、自ら提唱する「アンビエントAI（常在知能）」と、その普及がもたらす生活像について語った。
動画の冒頭で中島氏は、「アンビエントAI」という言葉は自ら提唱したものだと説明した。インターネットの常時接続化でスマートフォンが不可欠になったように、今後は高性能な LLM（大規模言語モデル）がデバイスに搭載され、AIが「空気のように24時間そばにいる未来」が到来すると述べた。さらに「僕らが普段生活している中で見ているものとか聞いているものっていうのを、同時に見て聞いてくれていて」「ある意味、全て記憶してくれててもいいし、常にアドバイスをくれててもいいし」とし、この新しいライフスタイルを「アンビエントAIライフスタイル」と名付け、普及は今後10〜15年で進むとの見方を示した。
具体例としては、外国語が苦手な人が英語のプレゼンを聞く際に、AIが「同時通訳してくれる」ことが「ごく当たり前のこと」になると語った。レストランでも、メニューを開けばAIが視線や状況から「この人は中国語読めないんだ」と判断し、事前に情報を収集して、好みに合わせた「これが美味しいんじゃないですか」といった助言を「耳元でさりげなく」行うという。これらは、話しかける必要もなくAIが自動的に判断して実行されるとした。
一方、普及には技術課題とプライバシーの問題があると指摘した。特にプライバシーについては「ローカルデバイスで動く言語モデル」が解決策の一つになり得ると述べ、ユーザーのデータを手元で処理することで保護を高められるとした。24時間稼働に伴う電力消費については、「太陽電池で動く」あるいは「体温で動く」デバイスの可能性にも言及し、技術革新に期待を示した。
中島氏は、AIが生活に溶け込み、日常をより快適にする未来像を提示した。
