【MLB】ドジャース6ー3レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、打席で突然動かなくなる

8月26日（日本時間8月27日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せたユニークな姿が話題となっている。

8回裏・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、4番手コナー・フィリップスに対し、カウント1-2とすると、勝負の4球目は、140km/hのカーブが内角低めへと外れ、大谷の足元スレスレのところでワンバウンドすることに。これを、身を引きながら辛うじてかわした大谷であったものの、その際に大谷は、ボールをかわした姿勢のままで、しばらく硬直したように打席で静止。そのユニークな姿が多くのファンの目を引く形となった。こうした珍しい大谷の姿に、ファンからは「どうした」「フリーズｗ」「ビックリした」「珍プレー行き」「お茶目谷さん」「中継映像の乱れかと思ったw」といった様々な反響が巻き起こることに。

この打席でのひとコマはもとより、大谷といえば、プレー中に見せる表情豊かなリアクションなど、そのお茶目でユニークなキャラが話題となることもしばしば。そんな大谷の姿に、今後も多くのファンが魅了されそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）