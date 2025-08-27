“元近鉄戦士”の孫は「ここにいるべきではなかった」わずか10日でDFAに…「いない方がドジャースにとって有益だ」ド軍メディア

ケネディはわずか10日でドジャースを去った(C)Getty Images

ドジャースのキケ・ヘルナンデスが現地時間8月26日のレッズ戦でスタメン復帰した。左肘の炎症で離脱していたが、前日にメジャー復帰すると発表され、代わりに内野手のバディ・ケネディを事実上の戦力外（DFA）としている。

メジャー通算1623安打を放ち、近鉄バファローズでもプレーしたドン・マネー氏を祖父に持つケネディだったが、ドジャースでは7試合に出場して打率.059と結果を残せず、ブルージェイズからDFAとなって15日に獲得したが、加入してわずか10日でチームを去ることになった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はケネディについて「ここにいるべきではなかった」と突き放し、「ヘルナンデスが復帰した際に放出されるのは明らかだった」とした上で、「ケネディは8月17日から23日にかけて6試合に先発出場したが、全て新人アレックス・フリーランドとのプラトーンで三塁を守り、ドジャースファンの怒りを買った」と伝えている。