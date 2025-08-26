¡ÔÊÌµïÁûÆ°ËÖÈ¯¡ÕÄ¹Þ¼¹ä¤ÎºÊ¡¦»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤¬»öÌ³½êÌò°÷¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ª 20Âå½÷À¤¬Ä¹Þ¼¤È¼¯»ùÅçÆ±¹Ô
¡¡²Î¼ê¡¦Ä¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¡×¤Ê¤ÉÄ¹Þ¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤«¤éºòÇ¯4·î¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê69¡Ë¤¬°ìÀÆ¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÄ¾·â¼èºà¤ËÅú¤¨¤ëÄ¹Þ¼¹ä
¡¡Ä¹Þ¼¤È»ÖÊæÈþ¤Ï1987Ç¯¤Ë·ëº§¡£°ÊÍè¡¢38Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄ¹Þ¼¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢»ÖÊæÈþ¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¹Þ¼¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë»ÙÊ§¤¦Ìò°÷Êó½·¤òºï¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¼èÄùÌò¤«¤é³°¤ì¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð±Ù»Ò¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
·ëº§Á°¤ÎÆó¿Í¡¡©»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡ÖÃ¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥¯¡©¡¡¤³¤ì¡×
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Îµ÷Î¥¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤ÏÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤âÊÌ¤ÎµòÅÀ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ÖÊæÈþ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤ÈÊÌµï¾õÂÖ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡×
¡½¡½²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ò¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤«¤éÆ¯¤¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥¯¡©¡¡¤³¤ì¡×
¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¨¤Ã¤È¡¢»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËË×Æþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Åö¤ÎÄ¹Þ¼¤¬8·î²¼½Ü¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç20Âå¤Î½÷À¤È½ÐÊâ¤¯»Ñ¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡½¡½¡£Ä¹Þ¼¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢200Ê¬°Ê¾å¤ËÅÏ¤ë¡Ö·ãÇò¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸áÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤È28Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤ËÁê¼¡¤°¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤äË½ÎÏ¤Î¹ðÈ¯¡¢2²¯6000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¹Ô¤¹¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¡£Ä¹Þ¼ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â´Þ¤á¤¿µ»ö¤ò5¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
