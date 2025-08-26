8月26日 発表

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用リズムゲーム「Fortnite Festival」シーズン10の新たなアイコンとしてバーチャルバンド「Gorillaz」が登場することを明らかにした。

「フォートナイト フェスティバル」は、2023年12月9日にローンチした音楽主体のリズムゲーム。プレーヤーは友達とバンドを組んで演奏できるほか、ソロでステージに立ってお気に入りアーティストの楽曲をプレイできる。各シーズンには新たなアイコンが登場し、そのアーティストにインスパイアされたコスメティックアイテムや、アーティストのディスコグラフィーから選ばれた楽曲がゲーム内でプレイ可能になる。

今回、バーチャルバンド「Gorillaz」が新たなユニバースへクロスオーバーし「Fortnite Festival」シーズン10のアイコンとして登場。メンバーの「ヌードル」、「2D」、「ラッセル・ホブス」、そして「マードック・ニカルス」が8月26日（米国時間）に初登場する。

「Gorillaz x Fortnite Festival」の新要素

・ジャムトラック 「DARE」、「Clint Eastwood」、「On Melancholy Hill」が「フォートナイト」に登場。「DARE」はエモートとしても登場し、振付とともに曲の一部が流れる。

・「Fortnite Festival」のメインステージはプラスティック・ビーチからコンクリートジャングルに変わり、高層ビル、路面電車、十分な量のグラフィティを備え、Gorillazの世界観を体現している。

・Gorillazのメンバー「ヌードル」、「2D」、「ラッセル」、「マードック」のコスチュームが登場。それぞれのテーマに沿ったアクセサリーも付属している。なお、Gorillazのアイテムは、「フォートナイト」のショップまたはミュージックパスで入手可能。

Gorillaz x Fortnite Festival の詳細については、以下のブログページに公開されている。

□ブログ「GorillazがFortnite Festival シーズン10のアイコンとして新たなユニバースに突入！」のページ

【GorillazのMurdoc Niccalsさん コメント】

It’s an honour for all of you that I am finally to be immortalised in my own fiefdom. Watch out serfs, here I come.

(C) 2025 Epic Games, Inc.