夏野菜のエスニック風スープ


スパイスで代謝を促進！「夏野菜の豆乳カレースープ」【インナービューティダイエット】

体のなかから整えてダイエット＆美肌を目指す「美腸栄養スープ」

多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。

インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。

「美腸栄養学(R)」とは、日本食の伝統的な食文化を継承しながら、美腸研究に基づいた要素を加えた新しい食事法のこと。

魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！

※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。

便秘予防スープ


■10分でできる！便秘予防スープ「夏野菜のエスニック風スープ」

【材料】2人分

玉ねぎ……1/4個（50g）

トマト……1/4個（60g）

パプリカ（赤、黄）……合わせて50g

オクラ……2本

乾燥きくらげ……7g

さば水煮缶……60g

塩……ひとつまみ

A

みそ……大さじ1と1/2

豆板醤……小さじ1/2強

にんにくパウダー……小さじ1

水……200ml

ココナッツミルク……150ml

パクチー（好みで）……適量

【作り方】

1. 玉ねぎはくし形切り、トマトは一口大に切る。パプリカは3cm角に、オクラは小口切りにする。

2. 鍋に大さじ2の水（分量外）を入れ、玉ねぎ、トマト、パプリカ、オクラ、乾燥きくらげ、さば水煮の身だけを入れ、塩をふり、玉ねぎが透き通るまでウォータースチーム（※）する。

3. 少量の水（分量内）で溶いたA、残りの水、ココナッツミルクを入れ、沸騰直前まで温める。

4. 器に盛り、好みでパクチーをのせる。

※ウォータースチームは下記参照

【Point】

◆レシピ制作／谷口尚子

夏野菜をたっぷり使った、10分でできるカンタン便秘予防スープです。食欲がない日でも食べられるエスニックな味つけ。はるさめを加えたりとアレンジも可能です。きくらげ、オクラの食物繊維、さばのオメガ3脂肪酸をしっかり摂取し、するりと排出できる体づくりを目指しましょう。

■美腸栄養学(R)の基本の調理法ウォータースチーム

ウォータースチームは、少量の水を使用して弱火で蒸し煮をする調理法です。ウォータースチームには、●素材のうまみが引き出され、おいしくなる、●タンパク質の変性を最小限に抑え、肉や魚などの食材がやわらかく仕上がる、●高温での調理や油を使用したときに比べて老化因子であるAGEsの発生を防ぐ、などさまざまなメリットがあります。

ウォータースチーム1


1. 鍋かフライパンに、大さじ2の水を入れる。

ウォータースチーム2


2. 野菜などの食材を、重ならないように均等に並べる。

ウォータースチーム3


3. ひとつまみの塩を全体にふり入れる。ひとつまみは親指、人差し指、中指の3本でつまむこと。

ウォータースチーム4


4. ふたをして弱火で加熱する。水分が足りなくなったら水を少量加える。

ウォータースチーム5


5. 野菜類がしんなりしたらできあがり。

◆監修／木下あおい

日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。

監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』