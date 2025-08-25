10分でできる、便秘予防スープ「夏野菜のエスニック風スープ」
多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■10分でできる！便秘予防スープ「夏野菜のエスニック風スープ」
【材料】2人分
玉ねぎ……1/4個（50g）
トマト……1/4個（60g）
パプリカ（赤、黄）……合わせて50g
オクラ……2本
乾燥きくらげ……7g
さば水煮缶……60g
塩……ひとつまみ
A
みそ……大さじ1と1/2
豆板醤……小さじ1/2強
にんにくパウダー……小さじ1
水……200ml
ココナッツミルク……150ml
パクチー（好みで）……適量
【作り方】
1. 玉ねぎはくし形切り、トマトは一口大に切る。パプリカは3cm角に、オクラは小口切りにする。
2. 鍋に大さじ2の水（分量外）を入れ、玉ねぎ、トマト、パプリカ、オクラ、乾燥きくらげ、さば水煮の身だけを入れ、塩をふり、玉ねぎが透き通るまでウォータースチーム（※）する。
3. 少量の水（分量内）で溶いたA、残りの水、ココナッツミルクを入れ、沸騰直前まで温める。
4. 器に盛り、好みでパクチーをのせる。
※ウォータースチームは下記参照
【Point】
◆レシピ制作／谷口尚子
夏野菜をたっぷり使った、10分でできるカンタン便秘予防スープです。食欲がない日でも食べられるエスニックな味つけ。はるさめを加えたりとアレンジも可能です。きくらげ、オクラの食物繊維、さばのオメガ3脂肪酸をしっかり摂取し、するりと排出できる体づくりを目指しましょう。
■美腸栄養学(R)の基本の調理法ウォータースチーム
ウォータースチームは、少量の水を使用して弱火で蒸し煮をする調理法です。ウォータースチームには、●素材のうまみが引き出され、おいしくなる、●タンパク質の変性を最小限に抑え、肉や魚などの食材がやわらかく仕上がる、●高温での調理や油を使用したときに比べて老化因子であるAGEsの発生を防ぐ、などさまざまなメリットがあります。
1. 鍋かフライパンに、大さじ2の水を入れる。
2. 野菜などの食材を、重ならないように均等に並べる。
3. ひとつまみの塩を全体にふり入れる。ひとつまみは親指、人差し指、中指の3本でつまむこと。
4. ふたをして弱火で加熱する。水分が足りなくなったら水を少量加える。
5. 野菜類がしんなりしたらできあがり。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』