今回は、イクメン気取りの夫に限界だったエピソードを紹介します。

やたら偉そうな夫…

「夫と共働きですが、夫はSNSで『イクメン』を名乗っていてイライラします。でも実際は育児は全然やらないし、家事も“やってる風”なだけなんです。

それに、私がする家事にいちいちダメ出ししてきて、『要領が悪い！』『俺がやった方が早いな』とか言ってくるんです。だったら自分でやればいいのに、と思っていました。

そんなある日、夫が『俺が洗濯してやる』と言ってきたので任せたのですが、クリーニングに出さないといけない夫の服まで洗濯・乾燥してしまい、着られなくなってしまいました。さらに、夫のシャツのポケットにティッシュが入っていたせいで、洗濯物すべてがティッシュまみれに……。

『お前は二度と家事するな！』と言いたくなりましたし、偉そうな夫には限界で、離婚したいです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 夫に家事を全部任せたら、とんでもないことになりそうですね。洗濯ですらこうなのですから……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。